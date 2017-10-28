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Руслан Нигматуллин: Каррера не будет расставлять приоритеты между "Ростовом" и "Севильей"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем матче 15-го тура РФПЛ, в котором красно-белые сыграют с "Ростовом".

"Матч будет уже не на Кубок России. С настроем у спартаковцев всё будет в порядке. "Ростов" сейчас непредсказуемая команда. Может победить, может проиграть, но на "Спартак" настроится. Красно-белым по силам победить, нужно догонять группу лидеров, а то будет поздно.

Каррера будет пытаться убить двух зайцев сразу. Он не будет расставлять приоритеты между игрой в Ростове и игрой в Испании против "Севильи". Ведь команде Карреры нужно попадать в еврокубки и на следующий сезон, а для этого нужно обыгрывать такие команды, как "Ростов". "Спартак" победит со счётом 2:1", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат".
Теги: Нигматуллин Спартак Ростов
Сегодня, 14:21
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