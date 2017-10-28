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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Жозе Моуринью: после многих лет я хотел бы получить опыт на чемпионате мира или Европы
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хотел бы в будущем возглавить национальную команду и принять участие в большом турнире.
"Возможно, наступят времена моей карьеры, когда я выберу более аналитическую работу. Тренировать команду за закрытыми дверями, играть меньше матчей.
После многих лет в футболе я хотел бы, чтобы у меня появился опыт таких турниров, как чемпионат мира или Европы, - цитирует Моуринью ESPN.
"Возможно, наступят времена моей карьеры, когда я выберу более аналитическую работу. Тренировать команду за закрытыми дверями, играть меньше матчей.
После многих лет в футболе я хотел бы, чтобы у меня появился опыт таких турниров, как чемпионат мира или Европы, - цитирует Моуринью ESPN.
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