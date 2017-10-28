Жозе Моуринью: после многих лет я хотел бы получить опыт на чемпионате мира или Европы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хотел бы в будущем возглавить национальную команду и принять участие в большом турнире."Возможно, наступят времена моей карьеры, когда я выберу более аналитическую работу. Тренировать команду за закрытыми дверями, играть меньше матчей.После многих лет в футболе я хотел бы, чтобы у меня появился опыт таких турниров, как чемпионат мира или Европы, - цитирует Моуринью ESPN.