Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Жозе Моуринью: после многих лет я хотел бы получить опыт на чемпионате мира или Европы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью хотел бы в будущем возглавить национальную команду и принять участие в большом турнире.

"Возможно, наступят времена моей карьеры, когда я выберу более аналитическую работу. Тренировать команду за закрытыми дверями, играть меньше матчей.

После многих лет в футболе я хотел бы, чтобы у меня появился опыт таких турниров, как чемпионат мира или Европы, - цитирует Моуринью ESPN.
Теги: Моуринью
Сегодня, 14:57
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.