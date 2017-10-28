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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Марио Фернандес тренируется по индивидуальной программе (фото)
Защитник ЦСКА Марио Фернандес работает над восстановлением после травмы, полученной в матче 14-го тура премьер-лиги против "Зенита" (0:0).
Футболист занимается по индивидуальной программе, передает пресс-служба армейцев.
Напомним, сегодня врач команды Шагабутдин Керимов сообщил, что пока нет четкой информации о возможном участии защитника в матче Лиги чемпионов против "Базеля" 31 октября.
Футболист занимается по индивидуальной программе, передает пресс-служба армейцев.
Напомним, сегодня врач команды Шагабутдин Керимов сообщил, что пока нет четкой информации о возможном участии защитника в матче Лиги чемпионов против "Базеля" 31 октября.
Марио Фернандес, получивший повреждение бедра в матче с Зенитом, работает по индивидуальной программе pic.twitter.com/6MkKEMbRnl— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 28, 2017
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