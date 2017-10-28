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Марио Фернандес тренируется по индивидуальной программе (фото)

Защитник ЦСКА Марио Фернандес работает над восстановлением после травмы, полученной в матче 14-го тура премьер-лиги против "Зенита" (0:0).

Футболист занимается по индивидуальной программе, передает пресс-служба армейцев.

Напомним, сегодня врач команды Шагабутдин Керимов сообщил, что пока нет четкой информации о возможном участии защитника в матче Лиги чемпионов против "Базеля" 31 октября.

Теги: Фернандес ЦСКА
Сегодня, 15:09
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