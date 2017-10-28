Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Анонс 20-го тура ФНЛ

В выходные пройдет 20-ый тур ФНЛ. "Оренбург" попытается догнать "Крылья" и другие события тура в анонсе Rusfootball.info.











Последний матч "Химок"?

Тур из-за Кубка России разделен на два дня. В субботу пройдет лишь один матч: «Химки» примут «Кубань». Краснодарцы под конец первого круга разошлись впервые двумя победами кряду . У «Химок» дела тоже в порядке, но только по игре. Достаточно неожиданно появились известия о возможном снятии клуба с ФНЛ из-за того, что клуб до сих пор не внес взносы за участие в лиге. Оказалось, что администрация Химок произвела перераспределение бюджета между городскими командами. Поэтому футбольная команда недосчиталась средств. Руководство заверило, что задержек по зарплате у клуба нет, а взносы погасятся в ближайшее время.

Питерское дерби

Главный матч тура – это матч питерских команд. «Динамо» решило провести дерби в то же время, что и встреча «Зенита» с «Локо». Нелогичное решение, так как парочки болельщиков игра не досчитается. Да и неудобно для Роберто Манчини, который просматривает Панюкова. Андрей по-прежнему второй в списке бомбардиров, вслед за Андреем Козловым. А вот «Динамо» сейчас в жутком упадке. Как и предполагалось, команда не выдерживает темп, который сама и задала.

Неудачная серия в Новосибирске

«Балтика» с «Сибирью» выдали самый скучный матч первой части чемпионата в Калининграде. «Сибирь» дома не побеждала дома с начала сентября, а «Балтика» в свою очередь проигрывает в гостях регулярно с конца августа. Новосибирцы зрелищных матчей не выдавали очень давно, поэтому с «Балтикой» есть возможность реабилитироваться за игру первого круга.

Месть за Кубок

Совсем недавно «Химки» и «Шинник» выдали спаренный матч в Кубке и ФНЛ. Теперь подобное будет у «Тамбова» и курского «Авангарда». Несмотря на меньший бюджет, курчане прошли тамбовчан. «Тамбову» может Кубок и не нужен, а вот не упускать конкурентов в лиге важнее. Домашняя игра в воскресенье будет отличной возможностью добиться реванша.

«Оренбург» против «Спартака-2»

«Оренбург» воспользовался черной полосой самарских «Крыльев» и вплотную приблизился ко второму месту. «Спартак-2» имеет шанс остановить оренбургскую машину. Москвичи в предыдущие годы имели положительный баланс в играх с «Оренбургом». В этом году тоже была победа, да и в гостях они играют зрелищно и результативно. Пока лишь одно поражение. «Оренбургу» будет очень сложно.

Кризис «Крыльев»

Последние матчи «Крылья» в ФНЛ проваливают. Однако в Кубке сенсационно победили «Рубин». «Олимпиец» в Кубке получил четыре мяча от «Шинника». Но рано списывать со счетов нижегородцев. Самарцы довольно посредственно действуют в тех матчах, где являются фаворитом. Отставание в 9 очков от "Енисей» и преследующий «Оренбург» - стимул прийти в себя «Крыльям» в последний игровой месяц этого года.

20-й тур ФНЛ



Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: Крылья Советов Оренбург Спартак-2
Сегодня, 15:11
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.