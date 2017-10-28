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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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15:11
Анонс 20-го тура ФНЛ
Анонс 20-го тура ФНЛ
13:39
Сергей Паршивлюк: мне есть, что доказать самому себе, а "Спартак" – уже перевернутая страница (3)
Сергей Паршивлюк: мне есть, что доказать самому себе, а "Спартак" – уже перевернутая страница (3)
10:08
Гончаренко психует. И есть от чего (17)
Гончаренко психует. И есть от чего (17)
08:34
Дмитрий Баринов: Головин не особо выделялся. Ему стали доверять в ЦСКА, и вот что получилось (9)
Дмитрий Баринов: Головин не особо выделялся. Ему стали доверять в ЦСКА, и вот что получилось (9)
03:27
Алексей Сорокин: ФИФА работает над привлечением большего количества стран к организации турниров
Алексей Сорокин: ФИФА работает над привлечением большего количества стран к организации турниров
Анонс 20-го тура ФНЛ
В выходные пройдет 20-ый тур ФНЛ. "Оренбург" попытается догнать "Крылья" и другие события тура в анонсе Rusfootball.info.
Последний матч "Химок"?
Тур из-за Кубка России разделен на два дня. В субботу пройдет лишь один матч: «Химки» примут «Кубань». Краснодарцы под конец первого круга разошлись впервые двумя победами кряду . У «Химок» дела тоже в порядке, но только по игре. Достаточно неожиданно появились известия о возможном снятии клуба с ФНЛ из-за того, что клуб до сих пор не внес взносы за участие в лиге. Оказалось, что администрация Химок произвела перераспределение бюджета между городскими командами. Поэтому футбольная команда недосчиталась средств. Руководство заверило, что задержек по зарплате у клуба нет, а взносы погасятся в ближайшее время.
Питерское дерби
Главный матч тура – это матч питерских команд. «Динамо» решило провести дерби в то же время, что и встреча «Зенита» с «Локо». Нелогичное решение, так как парочки болельщиков игра не досчитается. Да и неудобно для Роберто Манчини, который просматривает Панюкова. Андрей по-прежнему второй в списке бомбардиров, вслед за Андреем Козловым. А вот «Динамо» сейчас в жутком упадке. Как и предполагалось, команда не выдерживает темп, который сама и задала.
Неудачная серия в Новосибирске
«Балтика» с «Сибирью» выдали самый скучный матч первой части чемпионата в Калининграде. «Сибирь» дома не побеждала дома с начала сентября, а «Балтика» в свою очередь проигрывает в гостях регулярно с конца августа. Новосибирцы зрелищных матчей не выдавали очень давно, поэтому с «Балтикой» есть возможность реабилитироваться за игру первого круга.
Месть за Кубок
Совсем недавно «Химки» и «Шинник» выдали спаренный матч в Кубке и ФНЛ. Теперь подобное будет у «Тамбова» и курского «Авангарда». Несмотря на меньший бюджет, курчане прошли тамбовчан. «Тамбову» может Кубок и не нужен, а вот не упускать конкурентов в лиге важнее. Домашняя игра в воскресенье будет отличной возможностью добиться реванша.
«Оренбург» против «Спартака-2»
«Оренбург» воспользовался черной полосой самарских «Крыльев» и вплотную приблизился ко второму месту. «Спартак-2» имеет шанс остановить оренбургскую машину. Москвичи в предыдущие годы имели положительный баланс в играх с «Оренбургом». В этом году тоже была победа, да и в гостях они играют зрелищно и результативно. Пока лишь одно поражение. «Оренбургу» будет очень сложно.
Кризис «Крыльев»
Последние матчи «Крылья» в ФНЛ проваливают. Однако в Кубке сенсационно победили «Рубин». «Олимпиец» в Кубке получил четыре мяча от «Шинника». Но рано списывать со счетов нижегородцев. Самарцы довольно посредственно действуют в тех матчах, где являются фаворитом. Отставание в 9 очков от "Енисей» и преследующий «Оренбург» - стимул прийти в себя «Крыльям» в последний игровой месяц этого года.
20-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Последний матч "Химок"?
Тур из-за Кубка России разделен на два дня. В субботу пройдет лишь один матч: «Химки» примут «Кубань». Краснодарцы под конец первого круга разошлись впервые двумя победами кряду . У «Химок» дела тоже в порядке, но только по игре. Достаточно неожиданно появились известия о возможном снятии клуба с ФНЛ из-за того, что клуб до сих пор не внес взносы за участие в лиге. Оказалось, что администрация Химок произвела перераспределение бюджета между городскими командами. Поэтому футбольная команда недосчиталась средств. Руководство заверило, что задержек по зарплате у клуба нет, а взносы погасятся в ближайшее время.
Питерское дерби
Главный матч тура – это матч питерских команд. «Динамо» решило провести дерби в то же время, что и встреча «Зенита» с «Локо». Нелогичное решение, так как парочки болельщиков игра не досчитается. Да и неудобно для Роберто Манчини, который просматривает Панюкова. Андрей по-прежнему второй в списке бомбардиров, вслед за Андреем Козловым. А вот «Динамо» сейчас в жутком упадке. Как и предполагалось, команда не выдерживает темп, который сама и задала.
Неудачная серия в Новосибирске
«Балтика» с «Сибирью» выдали самый скучный матч первой части чемпионата в Калининграде. «Сибирь» дома не побеждала дома с начала сентября, а «Балтика» в свою очередь проигрывает в гостях регулярно с конца августа. Новосибирцы зрелищных матчей не выдавали очень давно, поэтому с «Балтикой» есть возможность реабилитироваться за игру первого круга.
Месть за Кубок
Совсем недавно «Химки» и «Шинник» выдали спаренный матч в Кубке и ФНЛ. Теперь подобное будет у «Тамбова» и курского «Авангарда». Несмотря на меньший бюджет, курчане прошли тамбовчан. «Тамбову» может Кубок и не нужен, а вот не упускать конкурентов в лиге важнее. Домашняя игра в воскресенье будет отличной возможностью добиться реванша.
«Оренбург» против «Спартака-2»
«Оренбург» воспользовался черной полосой самарских «Крыльев» и вплотную приблизился ко второму месту. «Спартак-2» имеет шанс остановить оренбургскую машину. Москвичи в предыдущие годы имели положительный баланс в играх с «Оренбургом». В этом году тоже была победа, да и в гостях они играют зрелищно и результативно. Пока лишь одно поражение. «Оренбургу» будет очень сложно.
Кризис «Крыльев»
Последние матчи «Крылья» в ФНЛ проваливают. Однако в Кубке сенсационно победили «Рубин». «Олимпиец» в Кубке получил четыре мяча от «Шинника». Но рано списывать со счетов нижегородцев. Самарцы довольно посредственно действуют в тех матчах, где являются фаворитом. Отставание в 9 очков от "Енисей» и преследующий «Оренбург» - стимул прийти в себя «Крыльям» в последний игровой месяц этого года.
20-й тур ФНЛ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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