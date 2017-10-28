Доменико Кришито: у "Зенита" всегда был дух победителя, и ничего не изменилось

Защитник "Зенита" Доменико Кришито рассказал об изменениях в команде с 2011 года, когда итальянец переехал в Санкт-Петербург из "Дженоа".– Да, я давно в "Зените". У "Зенита" всегда был дух победителя. С этой точки зрения ничего не изменилось. Мистер сразу же назначил меня капитаном, это дополнительная ответственность, но я к ней готов.– Да нет. Это не так. Я как капитан должен много говорить с командой, давать советы. Естественно, будучи самым старым легионером, я такие советы даю, когда ребята просят. Так что функций у капитана намного больше.