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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Доменико Кришито: у "Зенита" всегда был дух победителя, и ничего не изменилось
Защитник "Зенита" Доменико Кришито рассказал об изменениях в команде с 2011 года, когда итальянец переехал в Санкт-Петербург из "Дженоа".
– Вы и Анюков – два ветерана команды. Как изменился "Зенит" за эти годы?
– Да, я давно в "Зените". У "Зенита" всегда был дух победителя. С этой точки зрения ничего не изменилось. Мистер сразу же назначил меня капитаном, это дополнительная ответственность, но я к ней готов.
– Ну шутят же, что функция капитана – это обменяться вымпелами и обсудить премиальные.
– Да нет. Это не так. Я как капитан должен много говорить с командой, давать советы. Естественно, будучи самым старым легионером, я такие советы даю, когда ребята просят. Так что функций у капитана намного больше.
Фонтанка
– Вы и Анюков – два ветерана команды. Как изменился "Зенит" за эти годы?
– Да, я давно в "Зените". У "Зенита" всегда был дух победителя. С этой точки зрения ничего не изменилось. Мистер сразу же назначил меня капитаном, это дополнительная ответственность, но я к ней готов.
– Ну шутят же, что функция капитана – это обменяться вымпелами и обсудить премиальные.
– Да нет. Это не так. Я как капитан должен много говорить с командой, давать советы. Естественно, будучи самым старым легионером, я такие советы даю, когда ребята просят. Так что функций у капитана намного больше.
Фонтанка
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