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Доменико Кришито: у "Зенита" всегда был дух победителя, и ничего не изменилось

Защитник "Зенита" Доменико Кришито рассказал об изменениях в команде с 2011 года, когда итальянец переехал в Санкт-Петербург из "Дженоа".

– Вы и Анюков – два ветерана команды. Как изменился "Зенит" за эти годы?

– Да, я давно в "Зените". У "Зенита" всегда был дух победителя. С этой точки зрения ничего не изменилось. Мистер сразу же назначил меня капитаном, это дополнительная ответственность, но я к ней готов.

– Ну шутят же, что функция капитана – это обменяться вымпелами и обсудить премиальные.

– Да нет. Это не так. Я как капитан должен много говорить с командой, давать советы. Естественно, будучи самым старым легионером, я такие советы даю, когда ребята просят. Так что функций у капитана намного больше.

Фонтанка
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 15:15
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(2)
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:52) #
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online

Цитата: Сибирячок
Кришито историю Зенита никуя не учил.

Он и русский не выучил за это время . И что, кот посылает очень далеко пустых полиглотов. Очень далеко. А Кришито украшение нашего футбола.
П.С. На 6-е законное место. Аха-ха-ха. Хоть обернитесь своими историями в три слоя. Здесь и сейчас!


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:48) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Кришито историю Зенита никуя не учил. Про дух забвения, прозябания и нищеты совсем не знает. А было это совсем недавно.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:47) #
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online

Настоящая звезда. Техничней защитников в РФПЛ просто нет. За 7 лет, ни одной КК , возможно была одна в каком то истеричном матче, она не в счет.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 15:46) #
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да у всех дух победителя , или только у зенита а у остальных дух неудачников??
Регистрация: 19.06.2017
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 15:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Душок)))


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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