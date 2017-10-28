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Александр Егоров: я завершил карьеру арбитра и возвращаться не собираюсь

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что не собирается возобновлять карьеру арбитра.

"Эта информация не соответствует действительности, я работаю заместителем руководителя департамента судейства и инспектирования. Четыре месяца назад завершил карьеру и возвращаться не собирался, не знаю, откуда появляется такого рода информация.

Если бы вы меня сейчас видели воочию, то у вас бы такой вопрос не возник. У меня появился живот, всю одежду на два размера пришлось поменять", - цитирует Егорова ТАСС.
Теги: Егоров
Сегодня, 15:38
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