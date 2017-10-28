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Роберто Манчини: не может же "Ювентус" каждый год выигрывать чемпионат

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини высказал свое мнение о борьбе в Серии А.

– "Лацио" очень хорошо себя чувствует, я доволен работой Индзаги. "Наполи" тоже играет очень хорошо, команда много лет собиралась, игроки хорошо друг друга знают, в этом их преимущество. "Интер" – команда, которая выстраивалась медленно, но она сильна. "Милану" нужно время, чтобы многое изменить.

"Ювентус" же не может каждый год выигрывать чемпионат. "Наполи" и "Интер" сейчас наиболее конкурентоспособны. Это будет битва между ними. Хотя и "Рома" выглядит свежо, может быть опасной в итоге, - передает слова Манчини "СЭ" со ссылкой на Radio Deejay.
Теги: Манчини
Сегодня, 15:41
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