Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:11
Анонс 20-го тура ФНЛ
Анонс 20-го тура ФНЛ
13:39
Сергей Паршивлюк: мне есть, что доказать самому себе, а "Спартак" – уже перевернутая страница (3)
Сергей Паршивлюк: мне есть, что доказать самому себе, а "Спартак" – уже перевернутая страница (3)
10:08
Гончаренко психует. И есть от чего (17)
Гончаренко психует. И есть от чего (17)
08:34
Дмитрий Баринов: Головин не особо выделялся. Ему стали доверять в ЦСКА, и вот что получилось (9)
Дмитрий Баринов: Головин не особо выделялся. Ему стали доверять в ЦСКА, и вот что получилось (9)
03:27
Алексей Сорокин: ФИФА работает над привлечением большего количества стран к организации турниров
Алексей Сорокин: ФИФА работает над привлечением большего количества стран к организации турниров
Роберто Манчини: не может же "Ювентус" каждый год выигрывать чемпионат
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини высказал свое мнение о борьбе в Серии А.
– "Лацио" очень хорошо себя чувствует, я доволен работой Индзаги. "Наполи" тоже играет очень хорошо, команда много лет собиралась, игроки хорошо друг друга знают, в этом их преимущество. "Интер" – команда, которая выстраивалась медленно, но она сильна. "Милану" нужно время, чтобы многое изменить.
"Ювентус" же не может каждый год выигрывать чемпионат. "Наполи" и "Интер" сейчас наиболее конкурентоспособны. Это будет битва между ними. Хотя и "Рома" выглядит свежо, может быть опасной в итоге, - передает слова Манчини "СЭ" со ссылкой на Radio Deejay.
– "Лацио" очень хорошо себя чувствует, я доволен работой Индзаги. "Наполи" тоже играет очень хорошо, команда много лет собиралась, игроки хорошо друг друга знают, в этом их преимущество. "Интер" – команда, которая выстраивалась медленно, но она сильна. "Милану" нужно время, чтобы многое изменить.
"Ювентус" же не может каждый год выигрывать чемпионат. "Наполи" и "Интер" сейчас наиболее конкурентоспособны. Это будет битва между ними. Хотя и "Рома" выглядит свежо, может быть опасной в итоге, - передает слова Манчини "СЭ" со ссылкой на Radio Deejay.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.