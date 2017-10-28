Арсен Венгер: хочу еще раз выиграть премьер-лигу до того, как меня отсюда выгонят

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер на встрече с болельщиками "канониров" заявил, что хотел бы еще раз стать чемпионом Англии прежде чем покинет лондонский клуб."Хочу успеть выиграть премьер-лигу еще раз до того, как меня отсюда выгонят. Мне всегда есть, что доказывать. Соревнование - это моя потребностью.Финансы меня никогда особо не интересовали. Если бы все упиралось в деньги, меня бы уже здесь не было", - приводит слова Венгера The Guardian.