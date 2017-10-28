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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Арсен Венгер: хочу еще раз выиграть премьер-лигу до того, как меня отсюда выгонят
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер на встрече с болельщиками "канониров" заявил, что хотел бы еще раз стать чемпионом Англии прежде чем покинет лондонский клуб.
"Хочу успеть выиграть премьер-лигу еще раз до того, как меня отсюда выгонят. Мне всегда есть, что доказывать. Соревнование - это моя потребностью.
Финансы меня никогда особо не интересовали. Если бы все упиралось в деньги, меня бы уже здесь не было", - приводит слова Венгера The Guardian.
"Хочу успеть выиграть премьер-лигу еще раз до того, как меня отсюда выгонят. Мне всегда есть, что доказывать. Соревнование - это моя потребностью.
Финансы меня никогда особо не интересовали. Если бы все упиралось в деньги, меня бы уже здесь не было", - приводит слова Венгера The Guardian.
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