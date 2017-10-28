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Арсен Венгер: хочу еще раз выиграть премьер-лигу до того, как меня отсюда выгонят

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер на встрече с болельщиками "канониров" заявил, что хотел бы еще раз стать чемпионом Англии прежде чем покинет лондонский клуб.

"Хочу успеть выиграть премьер-лигу еще раз до того, как меня отсюда выгонят. Мне всегда есть, что доказывать. Соревнование - это моя потребностью.

Финансы меня никогда особо не интересовали. Если бы все упиралось в деньги, меня бы уже здесь не было", - приводит слова Венгера The Guardian.
Теги: Венгер Арсенал
Сегодня, 15:47
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№1 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 16:04) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Кажется не так давно это было, а оказывается 13 лет уж минуло.. То чемпионство было мега крутым, без единого поражения! Помню мог Керж в Арсенале оказаться, как раз перед чемпионским сезоном, но игр за сборную не хватило.
Регистрация: 21.03.2011
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