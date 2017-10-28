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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Алексей Сорокин: ФИФА работает над привлечением большего количества стран к организации турниров
Алексей Сорокин: ФИФА работает над привлечением большего количества стран к организации турниров
Молодежная команда "Зенита" разгромила "Локомотив"
В матче 15-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Зенит" дома оказался сильнее "Локомотива". Матч основных команд состоится завтра в 16:30.
Молодежное первенство. 15 тур
"Зенит" - "Локомотив" - 5:1
Голы: Макеев, 14, Алоян, 23 (авт.), Казаков, 45, 73, Тарасов, 81
"Зенит": Гойло, Байрамов, Алоян, Скроботов, Синяк, Бойцов, Першин, Казаков, Макеев, Воробьев, Денисов.
"Локомотив": Лобанцев, Магкеев, Шигорев, Поникаров, Андрюхин, Галаджан, Стукалов, Поярков, Карапузов, Рубцов, Чиканчи
Предупреждения: Поярков, 39
Удаление: Магкеев, 43.
Молодежное первенство. 15 тур
"Зенит" - "Локомотив" - 5:1
Голы: Макеев, 14, Алоян, 23 (авт.), Казаков, 45, 73, Тарасов, 81
"Зенит": Гойло, Байрамов, Алоян, Скроботов, Синяк, Бойцов, Першин, Казаков, Макеев, Воробьев, Денисов.
"Локомотив": Лобанцев, Магкеев, Шигорев, Поникаров, Андрюхин, Галаджан, Стукалов, Поярков, Карапузов, Рубцов, Чиканчи
Предупреждения: Поярков, 39
Удаление: Магкеев, 43.
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