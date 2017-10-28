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Молодежная команда "Зенита" разгромила "Локомотив"

В матче 15-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Зенит" дома оказался сильнее "Локомотива". Матч основных команд состоится завтра в 16:30.

Молодежное первенство. 15 тур

"Зенит" - "Локомотив" - 5:1

Голы: Макеев, 14, Алоян, 23 (авт.), Казаков, 45, 73, Тарасов, 81

"Зенит": Гойло, Байрамов, Алоян, Скроботов, Синяк, Бойцов, Першин, Казаков, Макеев, Воробьев, Денисов.

"Локомотив": Лобанцев, Магкеев, Шигорев, Поникаров, Андрюхин, Галаджан, Стукалов, Поярков, Карапузов, Рубцов, Чиканчи

Предупреждения: Поярков, 39

Удаление: Магкеев, 43.
Теги: Зенит Локомотив
Сегодня, 15:57
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№4 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 16:13) #
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Цитата: Saveger
В дубле Зенита каждый год новые фамилии, а в Локомотиве уже сколько лет одни и те же Лобанцев, Магкеев, Галаджан, Карапузов...

И кто у вас в основе сейчас из молодняка? Кузяев которого обратно купили? Еще кто?
Регистрация: 27.09.2015
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 16:09) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: yuri
Добрый знак.

Тож так думаю! Сегодня Зениту победу, завтра Локомотиву. Всё по честному! blush
Регистрация: 21.03.2011
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 16:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
В дубле Зенита каждый год новые фамилии, а в Локомотиве уже сколько лет одни и те же Лобанцев, Магкеев, Галаджан, Карапузов...


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Фанат Кокорина с 2017 года
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:03) #
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  •  (2)
online

Добрый знак.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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