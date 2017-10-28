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"Алавес" проиграл "Валенсии"

Чемпионат Испании

10 тур

"Алавес" - "Валенсия" 1:2

Голы: Дзадза, 34, Руано, 49, Родриго, 66 (пен.)

"Алавес": Пачеко, Карлос, Дигес, Руано, Эли, Вакасо, Ману, Пина (Собрино, 81), Педраса, Эль-Хаддади (Кркич, 73), Сантос

"Валенсия": Нето, Монтойя, Гайя, Гарай, Паулиста, Кондогбиа , Перейра, Солер (Максимович, 87), Гуэдеш (Латорре, 77), Дзадза (Лоренсо, 79), Родриго

Предупреждения: Паулиста, 17, Карлос, 23, Сантос, 35, Эли, 65, Дигес, 76, Ману, 86
Теги: Алавес Валенсия
Сегодня, 16:05
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