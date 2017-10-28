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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Молодежка "Амкара" забила пять голов сверстникам из "Урала"
Молодежное первенство
15 тур
"Амкар" - "Урал" 5:1
Голы: Гооге, 13, Милович, 27, 44, Смецкой, 53, Галимов, 57, Чухланцев, 79
"Амкар"-М: Вамбольт, Алейников, Милович, Вазитдинов, Мосунов, Гооге, Смецкой, Бурков, Фаррахов, Филиппов, Аушев.
"Урал"-М: Жариков, Боровков, Кочнев, (Фахрутдинов, 40), Белоус, Голубцов, Бердников, Исраелян, Билоног, Галимов, Кириллов, Некрасов.
15 тур
"Амкар" - "Урал" 5:1
Голы: Гооге, 13, Милович, 27, 44, Смецкой, 53, Галимов, 57, Чухланцев, 79
"Амкар"-М: Вамбольт, Алейников, Милович, Вазитдинов, Мосунов, Гооге, Смецкой, Бурков, Фаррахов, Филиппов, Аушев.
"Урал"-М: Жариков, Боровков, Кочнев, (Фахрутдинов, 40), Белоус, Голубцов, Бердников, Исраелян, Билоног, Галимов, Кириллов, Некрасов.
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