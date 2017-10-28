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Молодежка "Амкара" забила пять голов сверстникам из "Урала"

Молодежное первенство

15 тур

"Амкар" - "Урал" 5:1

Голы: Гооге, 13, Милович, 27, 44, Смецкой, 53, Галимов, 57, Чухланцев, 79

"Амкар"-М: Вамбольт, Алейников, Милович, Вазитдинов, Мосунов, Гооге, Смецкой, Бурков, Фаррахов, Филиппов, Аушев.

"Урал"-М: Жариков, Боровков, Кочнев, (Фахрутдинов, 40), Белоус, Голубцов, Бердников, Исраелян, Билоног, Галимов, Кириллов, Некрасов.
Теги: Амкар Урал
Сегодня, 16:21
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