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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом обыграл "Тоттенхэм"
В матче 10-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле одержал победу над "Тоттенхэмом".
Чемпионат Англии
10 тур
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 1:0
Голы: Марсьяль, 83
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Смоллинг, Джонс, Валенсия, Байи - Эррера, Янг, (Дармиан, 90+3), Матич, Мхитарян, (Лингард, 66), - Рэшфорд, (Марсьяль, 75), Лукаку.
"Тоттенхэм": Льорис - Вертонген, Дэвис, Орье, Алдервейрелд - Алли, Дайер, Сиссоко, (Дембеле 62), Эриксен, Уинкс - Сон Хын Мин, (Льоренте, 62).
Предупреждения: Валенсия, 80
Чемпионат Англии
10 тур
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 1:0
Голы: Марсьяль, 83
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Смоллинг, Джонс, Валенсия, Байи - Эррера, Янг, (Дармиан, 90+3), Матич, Мхитарян, (Лингард, 66), - Рэшфорд, (Марсьяль, 75), Лукаку.
"Тоттенхэм": Льорис - Вертонген, Дэвис, Орье, Алдервейрелд - Алли, Дайер, Сиссоко, (Дембеле 62), Эриксен, Уинкс - Сон Хын Мин, (Льоренте, 62).
Предупреждения: Валенсия, 80
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