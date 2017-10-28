Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Манчестер Юнайтед" с минимальным счетом обыграл "Тоттенхэм"

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле одержал победу над "Тоттенхэмом".

Чемпионат Англии

10 тур

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 1:0

Голы: Марсьяль, 83

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Смоллинг, Джонс, Валенсия, Байи - Эррера, Янг, (Дармиан, 90+3), Матич, Мхитарян, (Лингард, 66), - Рэшфорд, (Марсьяль, 75), Лукаку.

"Тоттенхэм": Льорис - Вертонген, Дэвис, Орье, Алдервейрелд - Алли, Дайер, Сиссоко, (Дембеле 62), Эриксен, Уинкс - Сон Хын Мин, (Льоренте, 62).

Предупреждения: Валенсия, 80
Теги: Манчестер Юнайтед Тоттенхэм
Сегодня, 16:24
Напечатать
1
(3)
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 16:25) #
  • +1
  •  (1)
online

Отличный матч !
Регистрация: 29.03.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.