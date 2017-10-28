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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Динамо" обыграло "Тосно" в молодежном первенстве
Молодежное первенство
15 тур
"Динамо" - "Тосно" 3:1
Голы: Костюков, 11, Демьянов, 31, 54
"Динамо"-М: Зириков, Рыков, Калугин, (Агеев, 46), Ненахов, Панин, Кузьмин, Демьянов, Слепов, (Евгеньев, 46), Москвичёв, Обольский, (Грулев, 46), Вандерсон, (Лацевич, 58).
"Тосно"-М: Федосов, Олишевский, Калошин, Вишневский, Дудиев, (Васильев, 46), Лаврененко, Воздроганов, Шумейко, Ярцев, Зиновьев, Костюков.
Предупреждения: Вишневский, 35
15 тур
"Динамо" - "Тосно" 3:1
Голы: Костюков, 11, Демьянов, 31, 54
"Динамо"-М: Зириков, Рыков, Калугин, (Агеев, 46), Ненахов, Панин, Кузьмин, Демьянов, Слепов, (Евгеньев, 46), Москвичёв, Обольский, (Грулев, 46), Вандерсон, (Лацевич, 58).
"Тосно"-М: Федосов, Олишевский, Калошин, Вишневский, Дудиев, (Васильев, 46), Лаврененко, Воздроганов, Шумейко, Ярцев, Зиновьев, Костюков.
Предупреждения: Вишневский, 35
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