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"Динамо" обыграло "Тосно" в молодежном первенстве

Молодежное первенство

15 тур

"Динамо" - "Тосно" 3:1

Голы: Костюков, 11, Демьянов, 31, 54

"Динамо"-М: Зириков, Рыков, Калугин, (Агеев, 46), Ненахов, Панин, Кузьмин, Демьянов, Слепов, (Евгеньев, 46), Москвичёв, Обольский, (Грулев, 46), Вандерсон, (Лацевич, 58).

"Тосно"-М: Федосов, Олишевский, Калошин, Вишневский, Дудиев, (Васильев, 46), Лаврененко, Воздроганов, Шумейко, Ярцев, Зиновьев, Костюков.

Предупреждения: Вишневский, 35
Теги: Динамо Тосно
Сегодня, 17:00
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№2 Написал: Лесовод Никольское (Сегодня, 18:00) #
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  •  (1)
online

Цитата: Volodia379
Когда же старшие так начнут играть!

ПОСЛЕ ДОЖДИКА В ЧЕТВЕРГ


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Тосно?Тосно?????????!!!!!!!!!ТОСНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:02) #
  • -1
  •  (1)

Когда же старшие так начнут играть!
Регистрация: 11.04.2016
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