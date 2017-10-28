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Бен Дэвис: мы очень расстроены, что не смогли доиграть и увезти очко

Защитник "Тоттенхэма" Бен Дэвис прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед"? (0:1) в матче 10-го тура чемпионата Англии.

"Этот гол раздосадовал нас и очень разочаровал. Это не в нашем духе. Мы очень расстроены, что не смогли доиграть и увезти очко. Обычно мы такие голы не пропускаем. Наверное, в какой-то момент выключились из игры. Думал, что сможем доиграть встречу без пропущенного гола", - цитирует Дэвиса BBC.
Теги: Тоттенхэм Манчестер Юнайтед
Сегодня, 17:18
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