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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Бен Дэвис: мы очень расстроены, что не смогли доиграть и увезти очко
Защитник "Тоттенхэма" Бен Дэвис прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед"? (0:1) в матче 10-го тура чемпионата Англии.
"Этот гол раздосадовал нас и очень разочаровал. Это не в нашем духе. Мы очень расстроены, что не смогли доиграть и увезти очко. Обычно мы такие голы не пропускаем. Наверное, в какой-то момент выключились из игры. Думал, что сможем доиграть встречу без пропущенного гола", - цитирует Дэвиса BBC.
"Этот гол раздосадовал нас и очень разочаровал. Это не в нашем духе. Мы очень расстроены, что не смогли доиграть и увезти очко. Обычно мы такие голы не пропускаем. Наверное, в какой-то момент выключились из игры. Думал, что сможем доиграть встречу без пропущенного гола", - цитирует Дэвиса BBC.
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