Хавьер Маскерано не сыграет с "Атлетиком"

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано пропустит матч 10-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком", сообщает пресс-служба каталонского клуба.Футболист заболел гриппом, поэтому он вынужден пропустить ближайшую встречу.Матч начнется сегодня в 21:45.