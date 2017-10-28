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Хавьер Маскерано не сыграет с "Атлетиком"

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано пропустит матч 10-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком", сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Футболист заболел гриппом, поэтому он вынужден пропустить ближайшую встречу.

Матч начнется сегодня в 21:45.
Теги: Маскерано Барселона Атлетик
Сегодня, 17:28
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