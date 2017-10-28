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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Амкар": ни о каком переносе матча с "Уралом" речи не идет
Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов подчеркнул, что матч 15-го тура чемпионата России с "Уралом", который запланирован на 29 октября, перенесен не будет. По словам руководителя, клуб ликвидировал последствия снегопада.
Напомним, молодежные команды пермяков и екатеринбуржцев провели свой матч в субботу при сильной пурге. Все поле стадиона было засыпано снегом, однако встреча не прерывалась и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.
"Никаких проблем со снегом нет, уже все расчистили. Нет ни одного процента, что завтрашний матч будет отменен или перенесен на резервный день. Игра состоится", - цитирует Маслова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что матч 15-го тура чемпионата России "Амкар" - "Урал" состоится завтра.
Напомним, молодежные команды пермяков и екатеринбуржцев провели свой матч в субботу при сильной пурге. Все поле стадиона было засыпано снегом, однако встреча не прерывалась и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.
"Никаких проблем со снегом нет, уже все расчистили. Нет ни одного процента, что завтрашний матч будет отменен или перенесен на резервный день. Игра состоится", - цитирует Маслова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что матч 15-го тура чемпионата России "Амкар" - "Урал" состоится завтра.
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