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"Амкар": ни о каком переносе матча с "Уралом" речи не идет

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов подчеркнул, что матч 15-го тура чемпионата России с "Уралом", который запланирован на 29 октября, перенесен не будет. По словам руководителя, клуб ликвидировал последствия снегопада.

Напомним, молодежные команды пермяков и екатеринбуржцев провели свой матч в субботу при сильной пурге. Все поле стадиона было засыпано снегом, однако встреча не прерывалась и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

"Никаких проблем со снегом нет, уже все расчистили. Нет ни одного процента, что завтрашний матч будет отменен или перенесен на резервный день. Игра состоится", - цитирует Маслова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что матч 15-го тура чемпионата России "Амкар" - "Урал" состоится завтра.
Теги: Амкар Урал
Сегодня, 18:42
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№1 Написал: imaginary (Сегодня, 19:07) #
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Болеет за:
«Краснодар»
круто, а Краснодару играть там в декабре, при то что в первом круге играли в Краснодаре

мозгов поменяться не хватило..
Регистрация: 7.02.2010
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