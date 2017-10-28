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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Чемпион опять оступился
Московский "Спартак" не сумел удержать победу в Ростове-на-Дону, пропустив за считанные минуты до конца встречи. Об очередной ошибке Петковича, упустившего соперника на стандарте, - материал Rusfootball.info
Очередное возрождение "красно-белых"
После неудачного старта сезона действующий чемпион страны вновь начал радовать свою публику. Вместе с неплохими результатами на внутренней арене "Спартак" начал добиваться результата и в еврокубках, так что даже сами футболисты начали говорить о возможной защите титула. На фоне регулярно спотыкающихся питерцев, о которых еще недавно говорили, что они не досягаемы, "красно-белые" выглядели много веселее.
Верилось в победу "спартаковцев" и по причине особой невыразительности дончан, который, наоборот, этот сезон так здорово начинали. Всё-таки глобальные кадровые перемены давали о себе знать, и до начала игры с москвичами "Ростов" не мог победить на протяжении 8 матчей премьер-лиги.
Донская смелость
Начинали обе команды размашисто, в атакующем и резвом ключе. Старались поскорее преодолеть борьбу в центре и перевести снаряд дальше, на территорию соперника. И это, как раз, получалось плохо. В старании идти вперед хозяева грозным москвичам не уступали, но аккуратности и точности футболистам жутко не хватало. И потому сыпались потеря за потерей, бесплодная попытка одна за другой. До явных опасностей не доходило, но вот около чужих штрафных перебрасывали мяч и те, и другие регулярно.
По привычным местам
Пока трибуны напоминали свое единодушное мнение по поводу московского ЦСКА, этот задорный сумбур умирал. Его сменяла игровая зрелость. "Ростов" начал зажиматься, "Спартак", естественно, этим пользовался, выдвигаясь вперед так, что центральные защитники лениво перебрасывали мяч в районе центрального круга, но никакой пользы "красно-белые" из такого территориального превосходства не выжимали.
По заветам Бердыева
"Ростов" ближе к середине тайма забил. Таски, которого столько критикуют столько времени, не был безупречен в передаче в центре поля, Гацкан перехватил и отдал на Ионова. Тот обыгрался с Бухаровым и расстрелял ворота Селихова. У дончан получилась классная контратака, очень похожая на одну из тех, что постоянно показывали хозяева, когда их тренировал Курбан Бердыев.
Проблемы подбора
Но долго донское преимущество не продержалось. "Спартаковцы" по-хорошему завелись, добавили и довольно-таки легко забили в ответ целых два. Оба раза хозяева ужасно действовали на подборах - сначала в опорной зоне, а потом и в собственной штрафной. В первом эпизоде Фернандо показал свои "похороны", а во втором уже Глушаков пальнул после скидки от Луиса Адриано.
В концовке тайма хозяева провели еще один приличный отрезок, но воплотить преимущество в результат у "Ростова" не получилось. По итогам первого тайма "Спартак" побеждал, потому как сумел здорово использовать огрехи донской обороны.
Без голевых перемен
Второй тайм получался куда менее зрелищным. "Спартак" больше владел мячом, но уже не особо рисковал, обострял только в те моменты, когда удавалось поймать дончан на контратаке. И оборонялись москвичи здорово. "Ростов" если и добирался до штрафной, то надежно стопорился еще в чужой опорной зоне. Один раз, правда, хозяева забили, но было зафиксировано положение вне игры. Центральные защитники "красно-белых" спокойно этот момент контролировали.
Но рано хоронили
Примерно за пятнадцать минут до окончания основного времени "Ростов" окончательно забрал себе инициативу и припечатывал "Спартак" атакой за атакой. Центральные защитники, видимо, уже подустали или куда более изобретательнее и быстрее начали играть хозяева, но моменты начали возникать и моменты довольно опасные. Пару раз справился Селихов, но после углового на исходе полутора часов игры дончане всё-таки сравняли. После углового Вилюш переборол Петковича и сделал последнее результативное действие этой игры. Поспешный навал в исполнении москвичей никаких плодов не дал, - чемпион не смог победить в Ростове.
Голы: Ионов, 22, Вилюш, 88 - Фернандо, 32, Глушаков, 36.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Устинов (Шомуродов, 81), Вилюш, Ингасон, Макеев, Гацкан, Ионов, Думбия, Маер, Бухаров
"Спартак": Селихов, Петкович, Таски, Джикия, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Бакаев, Глушаков, Попов, Промес, Адриано (Мельгарехо, 46)
Предупреждения: Таски, 71, Бухаров, 80.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Очередное возрождение "красно-белых"
После неудачного старта сезона действующий чемпион страны вновь начал радовать свою публику. Вместе с неплохими результатами на внутренней арене "Спартак" начал добиваться результата и в еврокубках, так что даже сами футболисты начали говорить о возможной защите титула. На фоне регулярно спотыкающихся питерцев, о которых еще недавно говорили, что они не досягаемы, "красно-белые" выглядели много веселее.
Верилось в победу "спартаковцев" и по причине особой невыразительности дончан, который, наоборот, этот сезон так здорово начинали. Всё-таки глобальные кадровые перемены давали о себе знать, и до начала игры с москвичами "Ростов" не мог победить на протяжении 8 матчей премьер-лиги.
Донская смелость
Начинали обе команды размашисто, в атакующем и резвом ключе. Старались поскорее преодолеть борьбу в центре и перевести снаряд дальше, на территорию соперника. И это, как раз, получалось плохо. В старании идти вперед хозяева грозным москвичам не уступали, но аккуратности и точности футболистам жутко не хватало. И потому сыпались потеря за потерей, бесплодная попытка одна за другой. До явных опасностей не доходило, но вот около чужих штрафных перебрасывали мяч и те, и другие регулярно.
По привычным местам
Пока трибуны напоминали свое единодушное мнение по поводу московского ЦСКА, этот задорный сумбур умирал. Его сменяла игровая зрелость. "Ростов" начал зажиматься, "Спартак", естественно, этим пользовался, выдвигаясь вперед так, что центральные защитники лениво перебрасывали мяч в районе центрального круга, но никакой пользы "красно-белые" из такого территориального превосходства не выжимали.
По заветам Бердыева
"Ростов" ближе к середине тайма забил. Таски, которого столько критикуют столько времени, не был безупречен в передаче в центре поля, Гацкан перехватил и отдал на Ионова. Тот обыгрался с Бухаровым и расстрелял ворота Селихова. У дончан получилась классная контратака, очень похожая на одну из тех, что постоянно показывали хозяева, когда их тренировал Курбан Бердыев.
Проблемы подбора
Но долго донское преимущество не продержалось. "Спартаковцы" по-хорошему завелись, добавили и довольно-таки легко забили в ответ целых два. Оба раза хозяева ужасно действовали на подборах - сначала в опорной зоне, а потом и в собственной штрафной. В первом эпизоде Фернандо показал свои "похороны", а во втором уже Глушаков пальнул после скидки от Луиса Адриано.
В концовке тайма хозяева провели еще один приличный отрезок, но воплотить преимущество в результат у "Ростова" не получилось. По итогам первого тайма "Спартак" побеждал, потому как сумел здорово использовать огрехи донской обороны.
Без голевых перемен
Второй тайм получался куда менее зрелищным. "Спартак" больше владел мячом, но уже не особо рисковал, обострял только в те моменты, когда удавалось поймать дончан на контратаке. И оборонялись москвичи здорово. "Ростов" если и добирался до штрафной, то надежно стопорился еще в чужой опорной зоне. Один раз, правда, хозяева забили, но было зафиксировано положение вне игры. Центральные защитники "красно-белых" спокойно этот момент контролировали.
Но рано хоронили
Примерно за пятнадцать минут до окончания основного времени "Ростов" окончательно забрал себе инициативу и припечатывал "Спартак" атакой за атакой. Центральные защитники, видимо, уже подустали или куда более изобретательнее и быстрее начали играть хозяева, но моменты начали возникать и моменты довольно опасные. Пару раз справился Селихов, но после углового на исходе полутора часов игры дончане всё-таки сравняли. После углового Вилюш переборол Петковича и сделал последнее результативное действие этой игры. Поспешный навал в исполнении москвичей никаких плодов не дал, - чемпион не смог победить в Ростове.
Чемпионат России
15 тур
"Ростов" - "Спартак" 2:2
15 тур
"Ростов" - "Спартак" 2:2
Голы: Ионов, 22, Вилюш, 88 - Фернандо, 32, Глушаков, 36.
"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Устинов (Шомуродов, 81), Вилюш, Ингасон, Макеев, Гацкан, Ионов, Думбия, Маер, Бухаров
"Спартак": Селихов, Петкович, Таски, Джикия, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Бакаев, Глушаков, Попов, Промес, Адриано (Мельгарехо, 46)
Предупреждения: Таски, 71, Бухаров, 80.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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