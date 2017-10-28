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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Вест Бромвич" дома уступил "Манчестер Сити"
Чемпионат Англии
10 тур
"Вест Бромвич Альбион" - "Манчестер Сити" 2:3
Голы: Сане, 15, Родригес, 17, Фернандиньо, 17, Стерлинг, 65, Филлипс, 90+2
"Вест Бромвич": Фостер - Хегази, Эванс, Гиббс, Маколи - Бэрри, Ливермор, Крыховяк, (Макклин, 86), Ньом - Родригес, Рондон.
"Манчестер Сити": Эдерсон - Отаменди, Стоунз, Уокер, Делф - Сильва, Фернандиньо, Бернарду Силва, де Брюйне, Сане - Габриэл Жезус.
Предупреждения: Эванс, 27, Жезус, 59, Отаменди, 70
10 тур
"Вест Бромвич Альбион" - "Манчестер Сити" 2:3
Голы: Сане, 15, Родригес, 17, Фернандиньо, 17, Стерлинг, 65, Филлипс, 90+2
"Вест Бромвич": Фостер - Хегази, Эванс, Гиббс, Маколи - Бэрри, Ливермор, Крыховяк, (Макклин, 86), Ньом - Родригес, Рондон.
"Манчестер Сити": Эдерсон - Отаменди, Стоунз, Уокер, Делф - Сильва, Фернандиньо, Бернарду Силва, де Брюйне, Сане - Габриэл Жезус.
Предупреждения: Эванс, 27, Жезус, 59, Отаменди, 70
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