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"Вест Бромвич" дома уступил "Манчестер Сити"

Чемпионат Англии

10 тур

"Вест Бромвич Альбион" - "Манчестер Сити" 2:3

Голы: Сане, 15, Родригес, 17, Фернандиньо, 17, Стерлинг, 65, Филлипс, 90+2

"Вест Бромвич": Фостер - Хегази, Эванс, Гиббс, Маколи - Бэрри, Ливермор, Крыховяк, (Макклин, 86), Ньом - Родригес, Рондон.

"Манчестер Сити": Эдерсон - Отаменди, Стоунз, Уокер, Делф - Сильва, Фернандиньо, Бернарду Силва, де Брюйне, Сане - Габриэл Жезус.

Предупреждения: Эванс, 27, Жезус, 59, Отаменди, 70
Теги: Вест Бромвич Манчестер Сити
Сегодня, 18:54
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