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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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18:33
Перед матчем "Зенит" - "Локомотив" на стадионе "Санкт-Петербург" откроется парк развлечений (1)
Перед матчем "Зенит" - "Локомотив" на стадионе "Санкт-Петербург" откроется парк развлечений (1)
17:09
Доменико Кришито: "Зенит" должен на поле доказывать, что может выиграть чемпионат и Лигу Европы (1)
Доменико Кришито: "Зенит" должен на поле доказывать, что может выиграть чемпионат и Лигу Европы (1)
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Анонс 20-го тура ФНЛ (1)
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Сергей Паршивлюк: мне есть, что доказать самому себе, а "Спартак" – уже перевернутая страница (3)
Сергей Паршивлюк: мне есть, что доказать самому себе, а "Спартак" – уже перевернутая страница (3)
"Спартак" второй год подряд стал чемпионом Латвии
"Спартак" из Юрмалы стал чемпионом Латвии-2017.
Для клуба это второй титул подряд. Лучшим бомбардиром команды является российский нападающий Евгений Козлов, числившийся ранее в "Рубине" и "Зените". На его счету 12 голов в 24 матчах. Запасной вратарь команды - экс-голкипер "Факела" Виталий Мельниченко.
Возглавляет "Спартак" 49-летний литовский тренер Вальдас Урбонас.
Для клуба это второй титул подряд. Лучшим бомбардиром команды является российский нападающий Евгений Козлов, числившийся ранее в "Рубине" и "Зените". На его счету 12 голов в 24 матчах. Запасной вратарь команды - экс-голкипер "Факела" Виталий Мельниченко.
Возглавляет "Спартак" 49-летний литовский тренер Вальдас Урбонас.
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