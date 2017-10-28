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"Спартак" второй год подряд стал чемпионом Латвии

"Спартак" из Юрмалы стал чемпионом Латвии-2017.

Для клуба это второй титул подряд. Лучшим бомбардиром команды является российский нападающий Евгений Козлов, числившийся ранее в "Рубине" и "Зените". На его счету 12 голов в 24 матчах. Запасной вратарь команды - экс-голкипер "Факела" Виталий Мельниченко.

Возглавляет "Спартак" 49-летний литовский тренер Вальдас Урбонас.
Сегодня, 19:40
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