"Спартак" второй год подряд стал чемпионом Латвии

"Спартак" из Юрмалы стал чемпионом Латвии-2017.Для клуба это второй титул подряд. Лучшим бомбардиром команды является российский нападающий Евгений Козлов, числившийся ранее в "Рубине" и "Зените". На его счету 12 голов в 24 матчах. Запасной вратарь команды - экс-голкипер "Факела" Виталий Мельниченко.Возглавляет "Спартак" 49-летний литовский тренер Вальдас Урбонас.