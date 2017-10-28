Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:30
Актер "Игры престолов": Роналду все-таки не забил сборной Исландии на Евро-2016, так что лучший игрок - Месси (1)
Актер "Игры престолов": Роналду все-таки не забил сборной Исландии на Евро-2016, так что лучший игрок - Месси (1)
18:48
Чемпион опять оступился
Чемпион опять оступился
18:33
Перед матчем "Зенит" - "Локомотив" на стадионе "Санкт-Петербург" откроется парк развлечений (1)
Перед матчем "Зенит" - "Локомотив" на стадионе "Санкт-Петербург" откроется парк развлечений (1)
17:09
Доменико Кришито: "Зенит" должен на поле доказывать, что может выиграть чемпионат и Лигу Европы (2)
Доменико Кришито: "Зенит" должен на поле доказывать, что может выиграть чемпионат и Лигу Европы (2)
15:11
Анонс 20-го тура ФНЛ (1)
Анонс 20-го тура ФНЛ (1)
13:39
Сергей Паршивлюк: мне есть, что доказать самому себе, а "Спартак" – уже перевернутая страница (3)
Сергей Паршивлюк: мне есть, что доказать самому себе, а "Спартак" – уже перевернутая страница (3)
Актер "Игры престолов": Роналду все-таки не забил сборной Исландии на Евро-2016, так что лучший игрок - Месси
Актер "Игры престолов" Хафтор Бьернссон отметил, что постарается приехать на чемпионат мира-2018 в Россию, чтобы поддержать сборную Исландии.
"Месси? Он отличный игрок, мне очень нравится. Роналду все-таки не забил сборной Исландии на чемпионате Европы в 2016 году. Он, наверное, испугался.
Занимался ли я футболом? Когда я был моложе, я играл в баскетбол. Но при этом я болею за нашу футбольную сборную и горжусь ей. Разумеется, буду за нее болеть. Я горжусь Исландией, горжусь нашими ребятами.
Смогу ли я приехать на чемпионат мира? Посмотрим, надо будет свериться со своим графиком. Я, как вы понимаете, очень занятой человек. Но мне, конечно, хотелось бы на него приехать", - цитирует Бьернссона RT.
"Месси? Он отличный игрок, мне очень нравится. Роналду все-таки не забил сборной Исландии на чемпионате Европы в 2016 году. Он, наверное, испугался.
Занимался ли я футболом? Когда я был моложе, я играл в баскетбол. Но при этом я болею за нашу футбольную сборную и горжусь ей. Разумеется, буду за нее болеть. Я горжусь Исландией, горжусь нашими ребятами.
Смогу ли я приехать на чемпионат мира? Посмотрим, надо будет свериться со своим графиком. Я, как вы понимаете, очень занятой человек. Но мне, конечно, хотелось бы на него приехать", - цитирует Бьернссона RT.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.