«Спартак» упустил победу над «Ростовом» на последних минутах

Московский «Спартак», в выездном матче 15 тура чемпионата России по футболу сыграл вничью с «Ростовом», пропустив решающий мяч на 87-й минуте. Встреча закончилась боевой ничьей со счётом 2:2. Голами отметились Ионов, Вилюш, Фернандо и Глушаков