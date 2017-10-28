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«Спартак» упустил победу над «Ростовом» на последних минутах

Московский «Спартак», в выездном матче 15 тура чемпионата России по футболу сыграл вничью с «Ростовом», пропустив решающий мяч на 87-й минуте. Встреча закончилась боевой ничьей со счётом 2:2. Голами отметились Ионов, Вилюш, Фернандо и Глушаков
Теги: Ростов Спартак
Сегодня, 20:53
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№74 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
очевидного не знаешь,
Накуй иди..,такие как ты - это реально враги клуба.,кони и те умнее.


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№73 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Gerolsteiner 1001
Леонид Арнольдович Федун ... Обращаюсь к Вам к как хозяину футбольного клуба Спартак.

Мне кажется, он только на петиции реагирует, а просьбами его не пронять. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№72 Написал: rostov61 Ростов (Сегодня, 21:29) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
вы вничью дома с Ростовом сыграли .
Регистрация: 29.09.2011
№71 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:29) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Ростов молодцы, бились до конца!
Каррера мyДак! в очередной раз ничего не сделал во втором тайме, когда к 70-й минуте было очевидно, что Спартак начал "валиться" как обычно... и было очевидно, что нужно освежить игру заменами! Попов уже ели таскал ноги, после травмы головы не удачно действовал Бакаев... но при этом Рошу так и не выпустили и Пашалича тоже!
ну и в очередной раз совершенно ясно, пока Урбано не вышвырнут из Спартака, команда так и будет "сдыхать" во втором тайме и нелепые травмы будут продолжаться и косить игроков!

всех этих итальяшек домой пора отправить в какую нибудь Сиену. Пусть там тренируют. Яйца мял до последнего. С первых минут было ясно что Ростов расчитывает только на навесы и стандары. Почему в конце не выпустил 3 центрального вместо Бакаева? Мог и центр и атаку освежить 3 заменой. Ни*** сосе чупа чупс и пох.
С вами ,неблагодарными тупыми мудозвонами ,которые застряли в дебрях прошлого.....,мы бы очередного ,долгожданного чемпионства родного клуба ждали бы ещё лет дцать..


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№70 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 21:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Леонид Арнольдович Федун ... Обращаюсь к Вам к как хозяину футбольного клуба Спартак. Не уже ли не видно , что края защиты Спартака не то , что нужно. Вы , что слепой ... Петковича на куй их команды ...сломался Ещенко и пипец ... С Комбаровым. Такая же ситуация ...Каррере приходиться играть чем есть...
Регистрация: 18.06.2015
№69 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 21:28) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
всех этих итальяшек домой пора отправить в какую нибудь Сиену. Пусть там тренируют. Яйца мял до последнего. С первых минут было ясно что Ростов расчитывает только на навесы и стандары. Почему в конце не выпустил 3 центрального вместо Бакаева? Мог и центр и атаку освежить 3 заменой. Ни*** сосе чупа чупс и пох.

совершенно верно!!!
Регистрация: 23.03.2009
№68 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:26) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
всех этих итальяшек домой пора отправить в какую нибудь Сиену. Пусть там тренируют. Яйца мял до последнего. С первых минут было ясно что Ростов расчитывает только на навесы и стандары. Почему в конце не выпустил 3 центрального вместо Бакаева? Мог и центр и атаку освежить 3 заменой.

Видишь ли, он не так прозорлив, как ты, предвидевший за три минуты до конца, гол Ростова. Надо было ему тебе позвонить на 87-ой минуте, предупредить. Он же не читает форум, где ты отметился, что знал про это.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№67 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 21:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Шмайхель
Цитата: valerman40
Каррера и привел.
Есть пруфы..? С чего бы Массимо просматривать футболистов из бывшей Югославии ,без наводки?

дебил ты без извилин! очевидного не знаешь, а ещё лезешь других судить!
Регистрация: 23.03.2009
№66 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:24) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Да У мясных не только в Обороне проблемы .но и в средней линии проходной двор ...Пламенный привет Рейнгольду -а в остальном прекрасная маркиза все хорошо все хорошо!!!
Регистрация: 18.03.2012
№65 Написал: Бриг (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Если об игре говорить, Спартак не смог удержать в концовке победный счет. Ростов во втором тайме особо не создал голевых моментов , но бился и спас игру со стандарта...
Регистрация: 21.11.2016
№64 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:22) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
Цитата: valerman40
Петкович в обороне 0 полный. Зато в подыгрыше на голову сильнее Ещенко с Комбаровым.

Вывод.Петковича в нападение вместо Зе)

забудь про Зе. Походу он уже на чемоданах, ждет зимнее окно.

Цитата: Шмайхель
Цитата: valerman40
Каррера и привел.
Есть пруфы..? С чего бы Массимо просматривать футболистов из бывшей Югославии ,без наводки?

интервью надо было читать которое он давал СЭ.
Регистрация: 2.08.2010
№63 Написал: evgeniy107000k (Сегодня, 21:21) #
  • 0
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online

сегодня написал про Ловчева что хвалит свое болото -заминусовали а результат не плохой stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 3.10.2017
№62 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:21) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Каррера и привел.
Есть пруфы..? С чего бы Массимо просматривать футболистов из бывшей Югославии ,без наводки?


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№61 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:20) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Ростов молодцы, бились до конца!
Каррера мyДак! в очередной раз ничего не сделал во втором тайме, когда к 70-й минуте было очевидно, что Спартак начал "валиться" как обычно... и было очевидно, что нужно освежить игру заменами! Попов уже ели таскал ноги, после травмы головы не удачно действовал Бакаев... но при этом Рошу так и не выпустили и Пашалича тоже!
ну и в очередной раз совершенно ясно, пока Урбано не вышвырнут из Спартака, команда так и будет "сдыхать" во втором тайме и нелепые травмы будут продолжаться и косить игроков!

всех этих итальяшек домой пора отправить в какую нибудь Сиену. Пусть там тренируют. Яйца мял до последнего. С первых минут было ясно что Ростов расчитывает только на навесы и стандары. Почему в конце не выпустил 3 центрального вместо Бакаева? Мог и центр и атаку освежить 3 заменой. Ни*** сосе чупа чупс и пох.
Регистрация: 2.08.2010
№60 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:17) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
6-е место не занимать rage ....мясные возвращаются smile ...Ловчеву привет!
Регистрация: 15.12.2013
№59 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:17) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Петкович в обороне 0 полный. Зато в подыгрыше на голову сильнее Ещенко с Комбаровым.

Вывод.Петковича в нападение вместо Зе)


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№58 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:17) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Каррера мyДак!
Как же ты чмо глористое уже заеб.ло ..,иди на куй!


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№57 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Рубин»
что то дед молчит...
Регистрация: 26.04.2016
№56 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:15) #
  • -3
  •  (9)

За Спартак болеть бесполезно в этом сезоне, буду за Локо
Регистрация: 22.11.2014
№55 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:15) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Цезарь
Цитата: Ахилл
Проклятый сезон. Но кубок надо брать.

Это же говночашка? не западло за нее вообще бороться? smirk

Петкович в обороне 0 полный. Зато в подыгрыше на голову сильнее Ещенко с Комбаровым.
Регистрация: 2.08.2010
№54 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 21:14) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: junga
По сути счет по игре, у Спартака 2 дурака залетели как с Севильей, осмысленых атак не было вообще, и весь 2й тайм тащили на удержание и получили как с Тосно в конце. У Ростова 1й гол просто красавец как комбинация и могли еще несколько таких атак провести. Так что все по делу

Прям у вас осмысленный футбол ,НЕ СМЕШИТЕ БОМЖАТЫЕ ,ОЙ НЕ СМЕШИТЕ .
Регистрация: 8.05.2016
№53 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:14) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
utekay Россия (Сегодня, 19:47)

2-2 счёт будет


гыыы smirk


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№52 Написал: belozero Ленинградская область Кириши (Сегодня, 21:13) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нормальный счет. В этом сезоне на большее не заслужили.
Регистрация: 12.09.2007
№51 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 21:13) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ростов молодцы, бились до конца!
Каррера мyДак! в очередной раз ничего не сделал во втором тайме, когда к 70-й минуте было очевидно, что Спартак начал "валиться" как обычно... и было очевидно, что нужно освежить игру заменами! Попов уже ели таскал ноги, после травмы головы не удачно действовал Бакаев... но при этом Рошу так и не выпустили и Пашалича тоже!
ну и в очередной раз совершенно ясно, пока Урбано не вышвырнут из Спартака, команда так и будет "сдыхать" во втором тайме и нелепые травмы будут продолжаться и косить игроков!
Регистрация: 23.03.2009
№50 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:13) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Брюзга
Нормально. Силы берегли? Берегли. Ну так чего возмущаться то. )

с такой обороной Севилья порвет в пух и прах.
Регистрация: 2.08.2010
№49 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 21:13) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
обидная ничья
Регистрация: 20.10.2008
№48 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:13) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
А пока ты

online
Болеет за:
«Спартак»

Василий Уткин: Дриусси и Ригони не станут игроками уровня Агуэро

Цитата: mongolor
Кока - лучший бомбардир России, забил вдвое больше чем великий и ужасный гипер-Промес
Забористая шмаль , или болотный газ? Всё куришь бамбук ?


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№47 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:12) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
в очередной раз мы наблюдаем как судейка спасает очко спортачку...счёт то 3-2 должен быть confused

2-3 и это будет завтра.
Регистрация: 2.08.2010
№46 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:12) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всех адекватных Спартачей с 13 матчевой беспроигрышной серией.Теперь мысли о Севильи,там нужно хотя бы ничейку увезти.А бомжи пусть трещат здесь до усера сами с собой


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№45 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:11) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kurbath
тысячный раз на одни и те же грабли
очень много вопросов к тренеру

сколько очков подарили уже в этом сезоне? выводов никаких, потому что виноват тот кто должен делать выводы.
Регистрация: 2.08.2010
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