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Массимо Каррера: не планировали давить "Ростов" через центр. Готовили игру по-другому

Массимо Каррера: не планировали давить "Ростов" через центр. Готовили игру по-другому Главный тренер ''Спартака'' Массимо Каррера прокомментировал результативную ничью с ''Ростовом'' в матче 15 тура чемпионата России по футболу РФПЛ:

- ''Спартак'' не проигрывает 10 матчей, но у команды только две победы. Удовлетворены результатом?

- Мы сыграли хороший матч, сопернику позволили немного, контролировали игру. Когда не получается закрыть атаку полностью, любой шанс - хороший для соперника.

- Перед сегодняшним матчем вспоминали прошлую игру с ''Ростовом'', когда разгромно проиграли?

- Конечно, я помнил, что тогда уступили. Сегодня провели хороший матч. ''Ростов'' дважды контратаковал в первом тайме, было два стандарта во втором.

- Показалось , что Петкович проиграл борьбу при втором пропущенном голе..

- Всегда надо искать виновника? Пока не видел повтор, не могу сказать точно.

- ''Спартаку'' нужно пропустить, чтобы заиграть в свой футбол?

- Нет, команда играла в футбол и в предыдущих матчах, просто неверно держали позиции на поле.

- ''Ростов'' пропустил голы из центра. Давали установку начинать атаку через эту зону?

- Не было этой установки. Готовили игру по другому, не хотели давить ''Ростов'' через центр.
Теги: Ростов Спартак Каррера
Сегодня, 22:40
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№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 22:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ты весь первый круг только планируешь.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: Стас Дужников (Сегодня, 22:51) #
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Регистрация: 28.10.2017
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