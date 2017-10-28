Массимо Каррера: не планировали давить "Ростов" через центр. Готовили игру по-другому

Главный тренер ''Спартака'' Массимо Каррера прокомментировал результативную ничью с ''Ростовом'' в матче 15 тура чемпионата России по футболу РФПЛ:- Мы сыграли хороший матч, сопернику позволили немного, контролировали игру. Когда не получается закрыть атаку полностью, любой шанс - хороший для соперника.- Конечно, я помнил, что тогда уступили. Сегодня провели хороший матч. ''Ростов'' дважды контратаковал в первом тайме, было два стандарта во втором.- Всегда надо искать виновника? Пока не видел повтор, не могу сказать точно.- Нет, команда играла в футбол и в предыдущих матчах, просто неверно держали позиции на поле.- Не было этой установки. Готовили игру по другому, не хотели давить ''Ростов'' через центр.