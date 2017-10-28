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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Массимо Каррера: не планировали давить "Ростов" через центр. Готовили игру по-другому
Главный тренер ''Спартака'' Массимо Каррера прокомментировал результативную ничью с ''Ростовом'' в матче 15 тура чемпионата России по футболу РФПЛ:
- ''Спартак'' не проигрывает 10 матчей, но у команды только две победы. Удовлетворены результатом?
- Мы сыграли хороший матч, сопернику позволили немного, контролировали игру. Когда не получается закрыть атаку полностью, любой шанс - хороший для соперника.
- Перед сегодняшним матчем вспоминали прошлую игру с ''Ростовом'', когда разгромно проиграли?
- Конечно, я помнил, что тогда уступили. Сегодня провели хороший матч. ''Ростов'' дважды контратаковал в первом тайме, было два стандарта во втором.
- Показалось , что Петкович проиграл борьбу при втором пропущенном голе..
- Всегда надо искать виновника? Пока не видел повтор, не могу сказать точно.
- ''Спартаку'' нужно пропустить, чтобы заиграть в свой футбол?
- Нет, команда играла в футбол и в предыдущих матчах, просто неверно держали позиции на поле.
- ''Ростов'' пропустил голы из центра. Давали установку начинать атаку через эту зону?
- Не было этой установки. Готовили игру по другому, не хотели давить ''Ростов'' через центр.
- ''Спартак'' не проигрывает 10 матчей, но у команды только две победы. Удовлетворены результатом?
- Мы сыграли хороший матч, сопернику позволили немного, контролировали игру. Когда не получается закрыть атаку полностью, любой шанс - хороший для соперника.
- Перед сегодняшним матчем вспоминали прошлую игру с ''Ростовом'', когда разгромно проиграли?
- Конечно, я помнил, что тогда уступили. Сегодня провели хороший матч. ''Ростов'' дважды контратаковал в первом тайме, было два стандарта во втором.
- Показалось , что Петкович проиграл борьбу при втором пропущенном голе..
- Всегда надо искать виновника? Пока не видел повтор, не могу сказать точно.
- ''Спартаку'' нужно пропустить, чтобы заиграть в свой футбол?
- Нет, команда играла в футбол и в предыдущих матчах, просто неверно держали позиции на поле.
- ''Ростов'' пропустил голы из центра. Давали установку начинать атаку через эту зону?
- Не было этой установки. Готовили игру по другому, не хотели давить ''Ростов'' через центр.
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