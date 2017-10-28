Жозе Моуринью: "МЮ" сегодня заслужил победу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу над "Тоттенхэмом (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии."Игра была сложной. Она могла завершиться ничьей. Обе команды были сильны и играли на победу. Однако, кроме момента с участием Деле Алли, в целом мыконтролировал игру. Игра получилась тактически сложной для обеих команд. Знали, что можем проиграть, если допустим хоть одну ошибку в обороне. В итоге это произошло с "Тоттенхэмом". "МЮ" сегодня заслужил победу", - цитирует Моуринью BBC Sport.