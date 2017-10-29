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Яя Туре может стать игроком "Нью-Йорк Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре летом может перебраться в "Нью-Йорк Сити", сообщает Daily Star.

Летом контракт 34-летнего ивуарийца с английским клубом истечет, поэтому в американскую команду футболист может перейти в качестве свободного агента.

За "Манчестер Сити" Туре выступает с 2010 года.
Теги: Туре Манчестер Сити Нью-Йорк
Сегодня, 08:13
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