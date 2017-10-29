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Защитнику "Альбасете" наложили 10 швов на пенис после столкновения с Зозулей

Защитник "Альбасете" Мариано Биттоло получил травму в матче второго дивизиона чемпионата Испании с "Уэской" (0:0), сообщает Marca.

Под занавес встречи нападающий сборной Украины Роман Зозуля, выступающий за "Альбасете", ведя борьбу за верховой мяч в чужой штрафной, неумышленно ударил своего одноклубника бутсой в область паха. В итоге аргентинца пришлось заменить.

После матча врачи наложили Биттоло десять швов на пенис.

Теги: Зозуля
Сегодня, 08:43
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№3 Написал: VirGON (Сегодня, 09:09) #
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online

жесть,я правда не знаю кто это,но тут чисто мужская солидарность scream
Регистрация: 14.12.2016
№2 Написал: LLM (Сегодня, 09:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зозуля - *** одним словом
Регистрация: 21.02.2017
№1 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 08:49) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Больно смотреть


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
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