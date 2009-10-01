Манчини – болельщикам "Зенита": надеюсь, на матче с "Локомотивом" вас будет очень много

Манчини: «Надеюсь, завтра вас будет очень много на стадионе, потому что вы всегда нам нужны. Вы для нас — двенадцатый игрок на поле!» pic.twitter.com/nlUwzQ0SKW — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 28, 2017

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии домашнего матча чемпионата России с "Локомотивом" обратился к болельщикам питерского клуба."Надеюсь, завтра вас будет очень много на стадионе, потому что вы всегда нам нужны. Вы для нас — двенадцатый игрок на поле!" – сказал Манчини.