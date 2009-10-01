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Манчини – болельщикам "Зенита": надеюсь, на матче с "Локомотивом" вас будет очень много

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии домашнего матча чемпионата России с "Локомотивом" обратился к болельщикам питерского клуба.

"Надеюсь, завтра вас будет очень много на стадионе, потому что вы всегда нам нужны. Вы для нас — двенадцатый игрок на поле!" – сказал Манчини.

Теги: Манчини Зенит Локомотив
Сегодня, 09:15
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№15 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 11:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Зенит - самый популярный и посещаемый клуб России!

а еще древние питерцы вырыли Черное море smile кастрюльку то с башки сними
Цитата: utekay
Недочемпионам красно-белым,

Спартак действующий чемпион страны,а вы вечные ноющие претенденты)
Цитата: utekay
дежурным говномётом тебя сегодня на сайте назначили?

долг платежом красен
Регистрация: 6.04.2016
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
Spartak СССР

дежурным говномётом тебя сегодня на сайте назначили?


Зенит - самый популярный и посещаемый клуб России! Недочемпионам красно-белым, этому недоразумению поросячьему - сасат!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 10:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
Спартак в СССР был на ведущих ролях,чего не скажешь о зените и в России больше всех чемпионств,

напомню Самая посещаемая команда РСФСР – ленинградский «Зенит»
Регистрация: 20.07.2009
№12 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 10:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zamba
суперпринципиальноегалактическоедербистолицы собирает 24000, а не принципиальный Зенит 26000
но вы продолжайте петь свои мантры и верить в них

да ты вообще дебил как я посмотрю,причем тут стадион цска?на нашем стадионе на дерби всегда аншлаги,даже с провинциальным зенитом аншлаги,а то что там Гинер намеренно намудрил с билетами чтобы осликов не перекричали,мы не можем на это повлиять,но ты же дебил приводишь пример с чужим стадионом smile
Регистрация: 6.04.2016
№11 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 10:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
Спартак каждый год лучший по посещаемости

был пока мы играли на Петровком)
суперпринципиальноегалактическоедербистолицы собирает 24000, а не принципиальный Зенит 26000
но вы продолжайте петь свои мантры и верить в них
Регистрация: 20.07.2009
№10 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 10:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Я тебе говорю про нашу посещаемость, от куда тебе знать?

оттуда же,сайт РФПЛ
Цитата: Spartak СССР
Речь о матче Зенит-Локомотив, там билеты от 1000 р, и их почти нет. В чем тут показуха? Что тут плохого привлечь людей на футбол?

Зенит Локомотив это понятно что итак больше соберет болельщиков чем на Арсенал или Анжи,но вам то нужно каждый матч устраивать якобы аншлаги,поэтому и прибегают к различным методам
Цитата: tfu
И да, заработки, это не только билеты на футбол, это и покупка атрибутики, и питание внутри стадиона. Ты думаешь люди, которые приходят на все эти мероприятия за 2 часа, не проголодаются во время матча или ребенка не будет просить у папы купить ему кепку или шарфик? это тоже деньги.

согласен что заработки,но этих заработков хватит только чтобы убрать за вами грязищу и привести в порядок ваш огород,другим словом пока его назвать нельзя,но это другая история

Цитата: strekall
Показуха, это весь ваш Спартак - мыльный пузырь, коллос на глиняных ногах

Спартак в СССР был на ведущих ролях,чего не скажешь о зените и в России больше всех чемпионств,а мыльный пузырь это как раз зенит,который без Газпрома полный ноль,а Спартак во все времена на ведущих ролях,а вы сами знаете что)
Регистрация: 6.04.2016
№9 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 10:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
а то что вам показуху искусственно делают

Показуха, это весь ваш Спартак - мыльный пузырь, колосс на глиняных ногах


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№8 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 10:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
открой сайт РФПЛ и посмотри за предыдущие сезоны у кого и сколько,не в каменном же веке вы живете

Я тебе говорю про нашу посещаемость, от куда тебе знать?
Цитата: Spartak СССР
во первых мне нет никакого дела до посещаемости Локо,это их кухня,а за Спартак я вам все написал и не нужно свою показуху приписывать ко всем,пишут только про зенит с бесплатными билетами,Спартаку например этого не нужно делать,Спартак итак хорошую аудиторию собирает и зарабатывает,а не делает показуху по посещаемости как зенит себе в убыток,клуб должен зарабатывать,но вам этого не понять,потому что вас финансирует государство,вы только потреблять научились.

Речь о матче Зенит-Локомотив, там билеты от 1000 р, и их почти нет. В чем тут показуха? Что тут плохого привлечь людей на футбол?

И да, заработки, это не только билеты на футбол, это и покупка атрибутики, и питание внутри стадиона. Ты думаешь люди, которые приходят на все эти мероприятия за 2 часа, не проголодаются во время матча или ребенка не будет просить у папы купить ему кепку или шарфик? это тоже деньги.

Наш стадион в отличие Вашего немного другой, поэтому и ценовая политика может быть гибкой


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№7 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 10:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
паша
внимательно прочитай весь диалог,по поводу зависти только отвечал,речь о методах достижения,нам не нужно перед Путиным отчитываться и заниматься показухой,Спартак частный клуб и самостоятельный в отличие от зенита,а то что зенит раз в год станет посещаемым в этом проблемы нет,так и должно было быть в нормальном клубе,который открывает стадион,здоровый ажиотаж,ключевое слово подчеркнул,но так как ажиотажа на который расчитывали не случилось,зенит решил заполнить этот вакуум бесплатными билетами,Спартаку нет необходимости прибегать к таким методам,потому что Спартак зарабатывает и сам себя обеспечивает и без всего этого имеет лучшую аудиторию,а не занимается показухой себе в убыток,а так для чемпионата это хорошо что растет посещаемость,только к сожалению это все искусственно,завидовать тут совершенно нечему
Регистрация: 6.04.2016
№6 Написал: pasha Киров (Сегодня, 10:17) #
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Цитата: Spartak СССР
Спартак каждый год лучший по посещаемости

Был!!! И именно поэтому вас жаба душит... Народ ИДЕТ на Зенит..и плевать что бесплатно( хотя это тоже чушь).Футбол для болельщиков..и как уговаривают прийти неважно...Хоть лотереями, хоть пусть доплачивают..
А у тебя просто разрыв шаблона, что и в этом Спартак не первый стал...Скаждым годом вы теряете все чем гордились...Теряете болельщиков, Теряете имя в Европе, да и в России к вам изменилось отношение. Победа над Спартаком уже никого не удивляет(но по- прежнему радует) Так что твой пост типичная злобная реплика от безысходности...


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№5 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 10:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Вы сидите в своей Москве, откуда тебе знать какая посещаемость?

открой сайт РФПЛ и посмотри за предыдущие сезоны у кого и сколько,не в каменном же веке вы живете
Цитата: tfu
На локомотив билеты от 1000 рублей осталось считанное количество их , и так на каждую игру. Стадион большой так почему их не сделать на не самые лучшие места дешёвыми. Бесплатные билеты для спонсоров есть у каждой команды, а если ты считаешь, что бесплатные билеты так раздают на лево и на право, то тебе черном по белому написано, что было с не топовыми командами, то есть с бней иегудой например или динамо СПб.

во первых мне нет никакого дела до посещаемости Локо,это их кухня,а за Спартак я вам все написал и не нужно свою показуху приписывать ко всем,пишут только про зенит с бесплатными билетами,Спартаку например этого не нужно делать,Спартак итак хорошую аудиторию собирает и зарабатывает,а не делает показуху по посещаемости как зенит себе в убыток,клуб должен зарабатывать,но вам этого не понять,потому что вас финансирует государство,вы только потреблять научились.

Цитата: tfu
то из считанное количество, остальные так же платные. Но до твоего прожжённого мозга это никогда не дойдёт, потому что это элементарная зависть. И, да, вряд ли это будет конечно, но сходи к нам на стадион и посмотри какая там программа для болельщиков, конкурсы, мероприятия , развлечения для детей, желания вернуться ещё раз после такого конечно же есть.

нет никакой зависти,Спартак из года в год лучший по посещаемости,пусть для разнообразия и зенит будет,речь о том какой ценой это достигается,нравится такая дутая посещаемость,дело ваше,все то что ты написал,про детей и мероприятия, это прекрасно,но клуб должен зарабатывать,ты же понимаешь что так все время не может быть,сейчас можно списать на первый год и тд
Регистрация: 6.04.2016
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 09:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
фурса обеспечит показуху по бесплатным билетам,нужно же как то оправдать перед барином космические расходы гос средств,поэтому полная коробочка будет

Вы сидите в своей Москве, откуда тебе знать какая посещаемость? На локомотив билеты от 1000 рублей осталось считанное количество их , и так на каждую игру. Стадион большой так почему их не сделать на не самые лучшие места, с не самыми сильными командами - дешёвыми. Бесплатные билеты для спонсоров есть у каждой команды, а если ты считаешь, что бесплатные билеты так раздают на лево и на право, то тебе черном по белому написано, что было с не топовыми командами, то есть с бней иегудой например или динамо СПб, и то считанное количество, остальные так же платные. Но до твоего прожжённого мозга это никогда не дойдёт, потому что это элементарная зависть. И, да, вряд ли это будет конечно, но сходи к нам на стадион и посмотри какая там программа для болельщиков, конкурсы, мероприятия , развлечения для детей, желания вернуться ещё раз после такого конечно же есть. Но ты можешь смаковать конечно же заметки таких диванных экспертов, как ты, которые считают себя журналистами и ради рейтинга будут писать то, что никогда не видели. Прежде, чем писать, отвечай за свои слова, а если за них ответить не можешь, то молчи в тряпочку.


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 09:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Ну ваш то рабовладелец только мечтает о такой посещаемости, но на вас не ходят.

Спартак каждый год лучший по посещаемости,а то что вам показуху искусственно делают один раз за все время проведения РФПЛ еще не повод для гордости,вам кинули кость,вы кастрюлеголовая биомасса
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 09:33) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну ваш то рабовладелец только мечтает о такой посещаемости, но на вас не ходят.
Регистрация: 17.09.2017
№1 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 09:17) #
  • -6
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
фурса обеспечит показуху по бесплатным билетам,нужно же как то оправдать перед барином космические расходы гос средств,поэтому полная коробочка будет
Регистрация: 6.04.2016
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