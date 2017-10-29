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Жером Боатенг: знаем, что еще не все идеально, но мы сделали большой шаг вперед

Защитник "Баварии" Жером Боатенг прокомментировал победу над "Лейпцигом" (2:0) в чемпионате Германии.

"Мы начали очень хорошо. Потом игрок "Лейпциг" получил красную, что стало несчастьем для соперника. В первой половине игры у нас получилось сыграть успешно, и мы забили два гола. Игра была сделана. Во втором тайме нам нужно было лучше разыграть наше преимущество в одного игрока. Мы знаем, что еще не все идеально. Но мы сделали большой шаг вперед", - приводит его слова официальный сайт клуба.
Теги: Боатенг Бавария РБ Лейпциг
Сегодня, 10:06
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