Жером Боатенг: знаем, что еще не все идеально, но мы сделали большой шаг вперед

Защитник "Баварии" Жером Боатенг прокомментировал победу над "Лейпцигом" (2:0) в чемпионате Германии."Мы начали очень хорошо. Потом игрок "Лейпциг" получил красную, что стало несчастьем для соперника. В первой половине игры у нас получилось сыграть успешно, и мы забили два гола. Игра была сделана. Во втором тайме нам нужно было лучше разыграть наше преимущество в одного игрока. Мы знаем, что еще не все идеально. Но мы сделали большой шаг вперед", - приводит его слова официальный сайт клуба.