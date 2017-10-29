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Робер Пирес: не считаю, что Лемар стоит 90 млн фунтов

Бывший футболист "Арсенала" Робер Пирес оценил вероятный трансфер полузащитника "Монако" Тома Лемара в лондонский клуб.

"Не знаю, перейдет ли Лемар в "Арсенал" в январе. Венгер пытался подписать игрока, действительно многое делал, чтобы осуществить этот трансфер. Но я думаю, что теперь этот переход маловероятен.

Не считаю, что Лемар стоит 90 миллионов фунтов. Трансферный рынок сейчас безумный", - цитирует Пиреса 101greatgoals.com.
Теги: Монако Арсенал
Сегодня, 10:06
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