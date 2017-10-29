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Хосеп Гвардиола: мы не паниковали, когда счет был 1:1 и когда счет стал 3:2

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Вест Бромвичем" (3:2).

"Мы выиграли, и это самое главное. Мы не паниковали, когда счет был 1:1 и когда счет стал 3:2. Они сыграли с пятью защитниками и двумя форвардами, которые были разными. Мы снова начали хорошо и забили быстро. У Лероя Сане есть особый талант, он отрабатывает сзади - это важно. Он еще молод, есть много вещей, которые ему надо улучшить", - цитирует Гвардиолу ВВС.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити Вест Бромвич
Сегодня, 10:52
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