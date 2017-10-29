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"Амкар" - "Урал": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Амкара" и "Урала" на матч 15-го тура РФПЛ.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Милькович, Шаваев, Костюков, Гол, Эззатоллахи, Бодул.

Запасные: Хомич, Мельников, Конде, Огуде, Прокофьев.

"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин, Евсеев, Кулаков, Бумаль, Ильин, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Жариков, Данцев, Динга, Ароян, Фидлер, Емельянов, Чантурия, Глушков.
Теги: Амкар Урал
Сегодня, 10:54
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