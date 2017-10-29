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Денис Черышев: продолжаем потихоньку двигаться вперёд

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев в своем инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку после матча 10-го тура чемпионата Испании с "Атлетико".

"1:1 на "Ванда Метрополитано". Продолжаем потихоньку двигаться вперед. Всем спасибо за поддержку", - написал Черышев.
Теги: Черышев Вильярреал
Сегодня, 11:37
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 11:42) #
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Вот так ....потихоньку ...и закончишь с футболом..


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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