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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Денис Черышев: продолжаем потихоньку двигаться вперёд
Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев в своем инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку после матча 10-го тура чемпионата Испании с "Атлетико".
"1:1 на "Ванда Метрополитано". Продолжаем потихоньку двигаться вперед. Всем спасибо за поддержку", - написал Черышев.
"1:1 на "Ванда Метрополитано". Продолжаем потихоньку двигаться вперед. Всем спасибо за поддержку", - написал Черышев.
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