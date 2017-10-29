Вратарь из 6-го английского дивизиона справил нужду за воротами и был удален

Вратарь "Солфорд Сити" Макс Крокомб в конце выездного матча 6-го дивизиона чемпионата Англии с "Брэдфорд Парк Авеню" (2:1) получил красную карточку.Вратаря наказали за то, что он справил малую нужду за воротами, сообщает Daily Mail.