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Вратарь из 6-го английского дивизиона справил нужду за воротами и был удален

Вратарь "Солфорд Сити" Макс Крокомб в конце выездного матча 6-го дивизиона чемпионата Англии с "Брэдфорд Парк Авеню" (2:1) получил красную карточку.

Вратаря наказали за то, что он справил малую нужду за воротами, сообщает Daily Mail.
Сегодня, 12:10
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Леман тоже сцал, не удалили


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
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