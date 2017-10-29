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"Динамо" - "Тосно": Евгений Луценко выйдет на поле с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч 15-го тура чемпионата России "Динамо" - "Тосно".

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов, Ташаев, Луценко.

"Тосно": Юрченко, Сухарев, Буйволов, Шахов, Чернов, Галиулин, Мирзов, Казаев, Карницкий, Заболотный, Марков.
Теги: Динамо Тосно
Сегодня, 13:02
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№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Удачи лесникам.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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