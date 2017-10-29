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"Амкар" и "Урал" завершили матч вничью

"Амкар" и "Урал" не выявили сильнейшего в матче 15-го тура чемпионата России.

Чемпионат России

15 тур

"Амкар" - "Урал" 1:1

Голы: Сиваков, 24 (пен.), Евсеев, 52

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Милькович, Шаваев, (Мельников, 82), Костюков, Гол, Эззатоллахи, (Огуде, 63), Бодул, (Прокофьев 88).

"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин, (Фидлер, 75), Евсеев, (Емельянов 90), Кулаков, Бумаль, Ильин, (Глушков, 67), Бикфалви.

Предупреждения: Ильин, 26, Огуде, 85
Теги: Амкар Урал
Сегодня, 13:26
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(0)
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:32) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
таблицу подредактируйте confused опустите спортаг ниже


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 14:05) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Ничья закономерный итог.Урал довольно внушительно смотрелся во втором тайме, а Амкар лучше провел первый тайм.
Регистрация: 21.11.2016
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