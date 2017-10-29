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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Амкар" и "Урал" завершили матч вничью
"Амкар" и "Урал" не выявили сильнейшего в матче 15-го тура чемпионата России.
Чемпионат России
15 тур
"Амкар" - "Урал" 1:1
Голы: Сиваков, 24 (пен.), Евсеев, 52
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Милькович, Шаваев, (Мельников, 82), Костюков, Гол, Эззатоллахи, (Огуде, 63), Бодул, (Прокофьев 88).
"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин, (Фидлер, 75), Евсеев, (Емельянов 90), Кулаков, Бумаль, Ильин, (Глушков, 67), Бикфалви.
Предупреждения: Ильин, 26, Огуде, 85
Чемпионат России
15 тур
"Амкар" - "Урал" 1:1
Голы: Сиваков, 24 (пен.), Евсеев, 52
"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Милькович, Шаваев, (Мельников, 82), Костюков, Гол, Эззатоллахи, (Огуде, 63), Бодул, (Прокофьев 88).
"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин, (Фидлер, 75), Евсеев, (Емельянов 90), Кулаков, Бумаль, Ильин, (Глушков, 67), Бикфалви.
Предупреждения: Ильин, 26, Огуде, 85
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