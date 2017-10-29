Мирный исход в боевой игре



Чемпионат России

15 тур



"Амкар" – "Урал" 1:1 Чемпионат России15 тур

Голы: Сиваков (с пенальти), 22' - Евсеев, 48'

В последних пяти турах "Амкар" и "Урал" были лучшими командами Премьер-Лиги, а потому их очная встреча ожидалась с большим интересом. Как выяснилось, ожидания оказались не напрасными.рассказывает о боевом "уральском дерби", в котором на этот раз победитель не был выявлен.Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Конде, Идову, Милькович, Шаваев (Мельников, 72'), Костюков, Гол, Эззатоллахи (Огуде, 57'), Бодул (Прокофьев, 84')Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин (Фидлер, 65'), Евсеев (Емельянов, 86'), Кулаков, Бумаль, Ильин (Глушков, 59'), БикфалвиОгуде, 77' - Ильин, 23'Отсутствие осадков в виде снега и яркое солнце - последнее воскресенье октября подарило жителям и гостям Перми хорошую футбольную погоду, в которую одно удовольствие понаблюдать за принципиальным уральским дерби. Болельщики, правда, не особо восхитились такими условиями, а потому на трибунах стадиона "Звезда" было просторно. Тем не менее, статус встречи от этого не менялся. "Урал" набрал прекрасную форму и взлетел на четвертое место в турнирной таблице. "Амкар" не проигрывал и не пропускал в Премьер-Лиге пять туров подряд, вышел в четвертьфинал кубка и имел ничуть не меньшие претензии на победу в сегодняшней игре, чем его соперник.Кадровая ситуация в пермском клубе оставляла желать лучшего. На данный момент травмированы сразу пять игроков его основного состава, среди которых и капитан Занев. При этом в среду "пермякам" пришлось сыграть не только классические 90 минут, но и дополнительные 30, которые плавно перешли в длительную и волнительную серию пенальти. Совокупность вышеобозначенных причин поспособствовала тому, что Гаджиев сделал много изменений - в старте вышли не игравшие в кубке Шаваев, Гол и Эззатолахи. Плюс к этому на разминке что-то случилось с Зайцевым, которого в срочном порядке пришлось заменить Конде.У Тарханова подобных проблем не было, а потому он смело выпустил тех же 11 игроков, которые в прошлом туре обыграли "Ахмат". Но сегодня они начали заметно хуже, чем неделю назад. Откровенно говоря, "Урал" провалил первый тайм. Гости владели мячом в полтора раза больше соперника, но все их действия были в основном на своей половине поля без серьезного обострения. До перерыва у ворот Нигматуллина случилось две более-менее опасные ситуации - один раз Евсеев пробил со штрафного в руки вратаря, а еще один раз он же угодил в штангу."Амкар" с первых минут был более нацелен на создание острых атак. Уже на восьмой минуте Бодул заставил Годзюра вступить в игру. Любопытно, что после этого голкипер "Урала" попросил принести себе бейсболку - солнце слепило его очень сильно. "Пермяки" не собирались жалеть Ярослава и продолжили держать его в постоянном напряжении. Еще одну попытку забить со штрафного предпринял Бодул, несколько моментов было создано с игры, но один из лучших вратарей Премьер-Лиги по количеству сейвов не давал слабину.Впрочем, нараставшее преимущество хозяев не могло пройти бесследно. Подопечные Гаджиева добились своего в середине первого тайма. Костюков опередил Чернова в борьбе за мяч внутри штрафной "Урала" и получил от защитника удар по ноге. Арбитр матча Игорь Федотов немедленно назначил пенальти, а Сиваков уверенно его реализовал. Вполне резонно после забитого гола "Амкар" сконцентрировался на игре в обороне, предоставив право хода своему сопернику.Как мы уже говорили выше, "екатеринбуржцы" мало что предложили "пермякам" до перерыва, но сразу после него им удалось сказать свое слово. Один из самых активных игроков в составе "Урала" Евсеев после скидки Ильина получил мяч на дальней штанге. Там он оказался в полном одиночестве, и никто не смог помешать ему мощно пробить под самую перекладину. Таким образом, практически с самого начала второго тайма счет вновь стал равным.Возможно, если бы "Амкар" продолжать вести, то игра не раскрылась. Но, на наше счастье, гол "Урала" привел к тому, что обе команды активнее пошли в атаку. Сначала "шмели" могли сразу же забить второй, но Нигматуллин вытащил удар Бикфалви. Затем уже хозяева могли вернуть себе преимущество - Костюков имел возможность дотянуться до прострела на дальнюю штангу, но не поверил, что мяч туда дойдет. На этот дерзкий выпад гости ответили шикарным ударом головой в исполнении Евсеева, но здесь уже своих партнеров выручил Нигматуллин.Ближе к концовке количество опасных моментов у обоих ворот становилось все меньше, а потому все ценнее был каждый из них. Дальний выстрел Шаваева получился очень мощным, но Годзюр не дал стать ему голевым. Партнер Алихана по фамилии Гол был ближе к голу, и даже вратарь "Урала" не спас бы свою команду, но польский полузащитник "Амкара" из выгодной позиции пробил рядом со штангой. Стоит отметить, что хозяева должны были заканчивать матч в меньшинстве, поскольку Огуде должен был быть удален за откровенно хамский удар по ногам, но Федотов по непонятным причинам решил грубияна простить.Впрочем, вряд ли бы удаление сильно повлияло на ход игры - до ее конца оставалось совсем мало времени. Ничья стала достаточно закономерным итогом встречи. "Амкар" лучше провел первую ее половину, "Урал" внушительнее смотрелся во второй. "Пермяки" пропустили впервые за последние шесть туров, но при этом смогли продолжить свою беспроигрышную серию. "Шмели" не смогут подняться в таблице выше четвертого места, но ничья на выезде всегда считается неплохим результатом, тем более если она добыта в матче, который складывался для команды не совсем удачно.