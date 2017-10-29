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Футболист "Труа" потерял сознание после удара партнера по команде

Полузащитник "Труа" Карим Азамум получил сотрясение в матче с "Каном" (0:1). Об этом рассказал главный тренер команды Жан-Луи Гарсия.

Он пострадал после непроизвольного удара по голове от партнера по команде Кристофа Эрелля.

"Азамум на какое-то время потерял сознание. Он не был госпитализирован, но мы должны быть осторожными. В понедельник его ждет обследование", - цитирует Гарсию L’Equipe.
Теги: Труа
Сегодня, 13:33
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