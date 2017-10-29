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На матч "Базель" - ЦСКА назначена сербская бригада арбитров во главе с Мажичем

На матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Базель" – ЦСКА назначена сербская бригада арбитров во главе с Милорадом Мажичем.

10 октября Мажич работал на товарищеском матче между сборными России и Ирана в Казани.

Матч "Базель" – ЦСКА состоится во вторник, 31 октября.

УЕФА
Теги: Базель ЦСКА
Сегодня, 14:31
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№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 14:50) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Это не поможет, хоть и наши "братья".(((


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
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