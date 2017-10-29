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Артём Дзюба - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Локомотивом"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 15-го тура чемпионата России против "Локомотива".

"Зенит": Лунев – Иванович, Маммана, Мевля, Кришито – Ерохин, Краневиттер, Кузяев – Кокорин, Дзюба, Ригони.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Смольников, Терентьев, Новосельцев, Жирков, Нобоа, Шатов, Капленко, Полоз, Дриусси.
Теги: Зенит Локомотив
Сегодня, 14:46
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22
(1)
№22 Написал: нетрал (Сегодня, 15:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
дзюбио против меранчуков ....застенчиво..
Регистрация: 26.04.2017
№21 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 15:06) #
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online

ну зенька не выйграет седня.


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Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006
№20 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:05) #
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online

dryhnozaurus,
В последнем туре играют с теми, с кем играли в первом.
Регистрация: 22.09.2009
№19 Написал: валет (Сегодня, 15:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Действительно, почему не ставят Нобоа? Дзюба дровеняка, может я ошибаюсь, но ему не место в Зените.


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валет
Регистрация: 27.03.2010
№18 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 15:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
во как свинарник возбудился то,как будто Виагры нажрались smile не свиное это дело своим грязным рылом соваться в наш бомжовский ряд,вчера вон от Ростова огребли по полной так сидите и не визжите тут
Регистрация: 3.02.2011
№17 Написал: Батька (Сегодня, 15:02) #
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Ну начнутся пенальти липовые ....
Регистрация: 9.09.2016
№16 Написал: ADonskoi (Сегодня, 15:02) #
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online

Локо переиграл Заболотный из Тосно. Поэтому цель Манчини понятна - превзойти невысокую защиту соперника наверху. Значит Тарасов должн стеречь Артема.Цена матча высока - претезия на лидерство и в будущем на чемпионсво. Переиграет ли Семин Манчини? Вот в чем вопрос!
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Москвы Ивана Грозного и Санкт- Петербурга Петра Великого.
Регистрация: 17.07.2014
№15 Написал: Yurgen (Сегодня, 15:01) #
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Бл9, бл9, бл9!!! Как же задолбали лоббировать это дерево!!! rage


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Будь смелым и господь смилуется над тобой
Регистрация: 21.09.2008
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Беспокоит залупонство Ригони, провокационный малый.

да уж...повезло ещё, что с конями его не удалили


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:00) #
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Цитата: Blessing
но он в плохой форме


да, данная форма - плохая, как раз для Дзюбы
Регистрация: 20.04.2016
№12 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 15:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
smile теперь Зенит на 100 проц. проиграет
Регистрация: 20.10.2011
№11 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 14:58) #
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Болеет за:
«Локомотив»
А в последнем туре Локо с Зенитом дома будет рубиться?
Регистрация: 12.06.2016
№10 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:57) #
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online

Цитата: utekay
правильно! При проходах-навесах с флангов именно Дзюба в штрафной нужен. Матч с конями это показал.


секта свидетелей деревянного идола
Регистрация: 20.04.2016
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Шлюба в старте joy
Дело за вилковым..

Всю игру этот толпаеп будет падать..
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
В игровом плане с Локо, может Дзюба и нужен, но он в плохой форме, и не забивает.
И опять же, почему игнорируется Нобоа?
Беспокоит залупонство Ригони, провокационный малый.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 14:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nami-sv
Хватит уже из этого колдыря делать футболиста.Найдите себе нового "героя",раз хотелка постоянно чешется.

Смотреть
Регистрация: 6.04.2016
№6 Написал: 220nik Екатеринбург (Сегодня, 14:54) #
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online

Цитата: Ditrih
Дзюба-это одни падения

у вас главный по артистическим падениям это смольников.
Заслуженный мастер спорта по ныркам в газон.
Регистрация: 1.10.2015
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:53) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
правильно! При проходах-навесах с флангов именно Дзюба в штрафной нужен. Матч с конями это показал.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:50) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хватит уже из этого колдыря делать футболиста.Найдите себе нового "героя",раз хотелка постоянно чешется.
Регистрация: 9.08.2015
№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 14:49) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ditrih
Дзюба-это одни падения

для этого и Мешка поставили,чтобы пенальти придумал
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:49) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ditrih
Дзюба-это одни падения


Это смотря как и где упасть! smile Меня больше Ерохин беспокоит.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: Ditrih (Сегодня, 14:47) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Дзюба-это одни падения
Регистрация: 1.06.2014
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