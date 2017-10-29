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"Тосно" на выезде обыграл "Динамо"

В матче 15-го тура чемпионата России "Динамо" на своем поле проиграло "Тосно".

Чемпионат России

15 тур

"Динамо" - "Тосно" 0:1

Голы: Мирзов, 11

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, (Бечирай, 78), Соснин, Сапета, Темников, Зотов, (Погребняк, 70), Ташаев, Луценко.

"Тосно": Юрченко, Сухарев, Буйволов, Шахов, Чернов, Галиулин, (Роша, 90), Мирзов, Казаев, (Трошечкин, 52), Карницкий, Заболотный, Марков, (Мелкадзе, 86).

Предупреждения: Казаев, 42, Трошечкин, 60, Макаров, 63, Погребняк, 90+1, Карницкий, 90+2
Теги: Тосно Динамо
Сегодня, 15:56
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№13 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 16:55) #
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я только что понял, что Тосно в двух победах от еврокубков.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№12 Написал: Бриг (Сегодня, 16:38) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Лесники молодцы быстро забили гол, и удержали свое преимущество. Юрченко красава , но Ташаев долго мялся.Несмотря на проигрыш игра Динамо понравилась..Панченко подлечится, Динамо в премьере останется...
Регистрация: 21.11.2016
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:24) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
красавцы!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 16:23) #
  • -1
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online

Тосно с победой!


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№9 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 16:20) #
  • -1
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Тосно и Парфенова с гостевой победой!
Регистрация: 24.10.2012
№8 Написал: Русич Асгард (Сегодня, 16:15) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Динама ДНО!!!
Регистрация: 15.08.2013
№7 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:11) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы ребята. Оттерпели. Не дали судейке еще один шанс пендаль поставить.
Регистрация: 23.08.2016
№6 Написал: darmidon 7 (Сегодня, 16:10) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
Как не пародоксально лучшая игра Динамо в сезоне
Регистрация: 5.08.2016
№5 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 16:05) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Сапета, жри больше мясного, скоро ж опа в трусы не влезет..

что там, сапету отжарили?)))
Регистрация: 24.11.2008
№4 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 15:59) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы ребята!


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:59) #
  • +3
  •  (11)

Хороший матч и клоун хороший в чёрной одежонке со свистком..
Погребняка обратно в мусорный бак засуньте и не доставайте..
Сапета, жри больше мясного, скоро ж опа в трусы не влезет..
Тосно - молодцы, Дима - молоток!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:59) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Что, жкурналюги, закончилась магия Хохлова? Это же вы его вознесли на небо.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:57) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Лесников с победой.Погреб клоун,что и требовалось доказать.Зато по ногам вмазал.Минимум выполнен.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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