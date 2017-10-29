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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Тосно" на выезде обыграл "Динамо"
В матче 15-го тура чемпионата России "Динамо" на своем поле проиграло "Тосно".
Чемпионат России
15 тур
"Динамо" - "Тосно" 0:1
Голы: Мирзов, 11
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, (Бечирай, 78), Соснин, Сапета, Темников, Зотов, (Погребняк, 70), Ташаев, Луценко.
"Тосно": Юрченко, Сухарев, Буйволов, Шахов, Чернов, Галиулин, (Роша, 90), Мирзов, Казаев, (Трошечкин, 52), Карницкий, Заболотный, Марков, (Мелкадзе, 86).
Предупреждения: Казаев, 42, Трошечкин, 60, Макаров, 63, Погребняк, 90+1, Карницкий, 90+2
Чемпионат России
15 тур
"Динамо" - "Тосно" 0:1
Голы: Мирзов, 11
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, (Бечирай, 78), Соснин, Сапета, Темников, Зотов, (Погребняк, 70), Ташаев, Луценко.
"Тосно": Юрченко, Сухарев, Буйволов, Шахов, Чернов, Галиулин, (Роша, 90), Мирзов, Казаев, (Трошечкин, 52), Карницкий, Заболотный, Марков, (Мелкадзе, 86).
Предупреждения: Казаев, 42, Трошечкин, 60, Макаров, 63, Погребняк, 90+1, Карницкий, 90+2
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