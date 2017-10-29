Спартаковская "стеночка" и стена в обороне. С "Тосно" "Динамо" не помог даже Погребняк

Чемпионат России



15 тур



"Динамо" - "Тосно" 0:1

Голы: Мирзов, 11

В прошлом сезоне «Динамо» и «Тосно» синхронно покинули ФНЛ с двух первых мест, но новой встречи уже в рамках Премьер-лиги пришлось ждать аж до последнего тура первого круга.Перед матчем комментаторы предполагали, что «первым номером» скорее будут играть гости. Логика здесь имелась: Дмитрий Хохлов не скрывает, что намеревается выстраивать игру от печки, а «Тосно» в основном стремится действовать от себя, не поддаётся убивающей наш футбол моде на трёх центральных защитников. Более того, играет с двумя ярко выраженными нападающими – Марковым и Заболотным, которые регулярно забивают.Однако ход встречи предопределили не тактики, не расстановки и философии, а события на поле. Уже на 9-й минуте Марков с Мирзовым разыграли «спартаковскую» стеночку, после которой Резиуан выкатил мяч на пустые ворота Галиулину. В перерыве вину за пропущенный мяч на себя взвалил Григорий Морозов, упустивший автора гола, но причина первого под руководством Хохлова пропущенного мяча, конечно, имела куда более сложную природу, чем индивидуальная ошибка одного человека.«Тосно» забил весьма нетипичный для себя гол. Тимур Журавель, увидев стеночку Маркова и Мирзова, сразу же перекинул мостик на тренерский штаб гостей и его спартаковское прошлое, но всё-таки «Тосно» остаётся достаточно прямолинейной (это не упрёк) и в первую очередь силовой командой. Так что с рассуждениями о стилистике на основе одного гола комментатор поторопился.При Хохлове «Динамо» ещё не было в положении отыгрывающейся команды. Акцент на играх под руководством нового тренера я делаю, поскольку он действительно внёс несколько существенных, чисто тренерских изменений. Поднял со скамейки того же Морозова, перешёл на игру в одного форварда (сегодня его исполнял Луценко), перевёл в центр Соснина, выдвинул вперёд Зотова, закрепил левый фланг за Ташаевым. Потому в некоторой степени это уже новая команда, команда Хохлова с его идеями и видением.Естественно, ожидать обилия моментов у ворот Юрченко не стоило: «Тосно» при своей атакующей ориентации всё же является достаточно организованной командой, а с позиционными атаками проблемы имеются у всех команд РФПЛ, чего уж говорить о «Динамо».Вот и получилось, что главный и единственный опасный момент в 1-м тайме хозяева создали после подачи углового. Корнеры команда очевидно наигрывала много, поскольку дважды шла подача на ближнюю штангу на Шуньича и дважды дальнюю бежал замыкать Козлов. Но Тони сперва угодил в стойку, а потом и мимо. Хотя такой расклад сил на стандартах несколько удивлял: к примеру, перед попаданием в штангу Шуньич выиграл «воздух» у таких здоровых ребят, как Шахов и Заболотный.Зарабатывать стандарты у динамовцев получалось более-менее постоянно, об остальных аспектах такого не скажешь. Динамовцы либо стояли без мяча, либо, открываясь, не дожидались рискованной, но обостряющей передачи от партнёра. Не восхищал Антон Соснин: он порой передерживал мяч, а однажды из-за этого даже потерял мяч на своей половине и посадил себя на карточку.Однако поле покинул другой футболист, получивший предупреждение – Парфёнов уже в перерыве заменил Казаева на Трошечкина, а на 55-й минуте ещё и Нуну Роша сменил автора забитого гола Галиулина. Хохлов, что логично, в перерыве попытался оживить атаку, а конкретно её правый фланг выходом Катрича вместо Темникова. Ташаев и Катрич на флангах – когда-то мы это уже видели, когда-то это смотрелось перспективно... Впрочем, в наших реалиях 23-летние парни ещё долго будут пребывать в этом статусе.По словам Евгения Маркова, «Тосно» собирался во 2-м тайме поиграть на контратаках, но начало осталось скорее за «Динамо». Хозяева организовали довольно мощное давление, постоянно стремились находить партнёров между линиями вблизи штрафной и стали проникать в неё. Снова почти сработал стандарт: Зотов бил с расстрельной позиции, но ударил удобно для Юрченко. Вскоре Давид и вовсе подобно тёзке из мифологии стал героем, потащив удар Ташаева с 11-метрового. Игрок «Динамо» мялся-мялся вместо нормального силового разбега и пробил соответствующе. А заработал пенальти своей активностью Луценко, воткнувшийся в Сухарева. Понять игроков «Тосно» можно, там было с чем поспорить, но благодаря вратарю всё обошлось.Юрия Калитвинцева часто спрашивали насчёт Павла Погребняка, который по какому-то недоразумению до сих пор получает отличную зарплату в «Динамо». Форвард не попадал даже в запас, а тренер отделывался фразами про профессиональную работу Павла на тренировках, про шанс, который когда-нибудь наступит. Но при Калитвинцеве Погребняк в этом сезоне так и не сыграл, а вот Хохлов вспомнил о существовании нападающего довольно быстро, уже в третьем своём матче!Хохлов просто не переставал удивлять! Следом, на 74-й минуте, он выпустил третьего форварда Бечирая вместо центрального защитника Хольмена! Было ясно, что в следующие 20 минут «Динамо» будет очень уязвимо, а главной задачей станет доставка мяча в чужую штрафную и подготовка почвы для качественных навесов.Ощутимых дивидендов из ультраатакующего состава Хохлов не выжал: напротив, нарушился баланс, что особенно остро сказалось на уставшей команде. Середина поля явно проседала, потому «Тосно» доминировал, создавал моменты и сел к своим воротам лишь в добавленное время. Павел Погребняк психовал, толкнул судью Сухого, который назначил всего один пенальти, и умудрился отделаться лишь жёлтой карточкой, но голевое чутьё русского бомбардира не могло не притупиться за время простоя.: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, (Бечирай, 78), Соснин, Сапета, Темников, Зотов, (Погребняк, 70), Ташаев, Луценко.Юрченко, Сухарев, Буйволов, Шахов, Чернов, Галиулин, (Роша, 90), Мирзов, Казаев, (Трошечкин, 52), Карницкий, Заболотный, Марков, (Мелкадзе, 86).Казаев, 42, Трошечкин, 60, Макаров, 63, Погребняк, 90+1, Карницкий, 90+2