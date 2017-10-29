Опрос:

Новости партнеров

"Спартак-2" проиграл "Оренбургу"

В матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Оренбург" обыграл "Спартак-2".

ФНЛ

20 тур

"Оренбург" - "Спартак-2" 2:1

Голы: Андреев, 45+1, Пантелеев, 61, Андреев, 74

"Оренбург": Фролов, Удалый, Ойеволе, Малых, Андреев (Парняков, 77), Бегич, Чиркин, Попов, Ефремов (Дюриш, 90), Попович, Мамтов (Делькин, 82)

"Спартак-2": Терёшкин, Хомуха, Сокол, Мамин, Лихачёв, Красильниченко, Полубояринов, Ломовицкий (Самбу, 76), Пантелеев, Сакала, Нимели

Предупреждения: Попов, 16, Удалый, 59, Полубояринов, 77, Нимели, 86, Ефремов, 87
Теги: Спартак-2 Оренбург
Сегодня, 16:15
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.