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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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16:47
Александр Мостовой: кто мог подумать, что едва не вылетевший тульский "Арсенал", сейчас будет рядом со "Спартаком"?
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В МГИМО открыли бюст Льву Яшину (2)
В МГИМО открыли бюст Льву Яшину (2)
"Спартак-2" проиграл "Оренбургу"
В матче 20-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Оренбург" обыграл "Спартак-2".
ФНЛ
20 тур
"Оренбург" - "Спартак-2" 2:1
Голы: Андреев, 45+1, Пантелеев, 61, Андреев, 74
"Оренбург": Фролов, Удалый, Ойеволе, Малых, Андреев (Парняков, 77), Бегич, Чиркин, Попов, Ефремов (Дюриш, 90), Попович, Мамтов (Делькин, 82)
"Спартак-2": Терёшкин, Хомуха, Сокол, Мамин, Лихачёв, Красильниченко, Полубояринов, Ломовицкий (Самбу, 76), Пантелеев, Сакала, Нимели
Предупреждения: Попов, 16, Удалый, 59, Полубояринов, 77, Нимели, 86, Ефремов, 87
ФНЛ
20 тур
"Оренбург" - "Спартак-2" 2:1
Голы: Андреев, 45+1, Пантелеев, 61, Андреев, 74
"Оренбург": Фролов, Удалый, Ойеволе, Малых, Андреев (Парняков, 77), Бегич, Чиркин, Попов, Ефремов (Дюриш, 90), Попович, Мамтов (Делькин, 82)
"Спартак-2": Терёшкин, Хомуха, Сокол, Мамин, Лихачёв, Красильниченко, Полубояринов, Ломовицкий (Самбу, 76), Пантелеев, Сакала, Нимели
Предупреждения: Попов, 16, Удалый, 59, Полубояринов, 77, Нимели, 86, Ефремов, 87
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