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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дмитрий Парфенов: ключевой момент игры? То, что мы вышли в премьер-лигу, здесь играем
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России.
"Нам тяжело доминировать. Мы понимали после игр ФНЛ, что с "Динамо" сложно играть. Молодцы, что дотерпели. Нам повезло, но раньше были матчи, где нам не везло. Сегодня могли на контратаках забить ещё. Ключевой момент игры? То, что мы вышли в премьер-лигу, здесь играем", - сказал Парфенов в эфире телеканала "Наш Футбол".
"Нам тяжело доминировать. Мы понимали после игр ФНЛ, что с "Динамо" сложно играть. Молодцы, что дотерпели. Нам повезло, но раньше были матчи, где нам не везло. Сегодня могли на контратаках забить ещё. Ключевой момент игры? То, что мы вышли в премьер-лигу, здесь играем", - сказал Парфенов в эфире телеканала "Наш Футбол".
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