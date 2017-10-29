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Дмитрий Парфенов: ключевой момент игры? То, что мы вышли в премьер-лигу, здесь играем

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над "Динамо" в матче 15-го тура чемпионата России.

"Нам тяжело доминировать. Мы понимали после игр ФНЛ, что с "Динамо" сложно играть. Молодцы, что дотерпели. Нам повезло, но раньше были матчи, где нам не везло. Сегодня могли на контратаках забить ещё. Ключевой момент игры? То, что мы вышли в премьер-лигу, здесь играем", - сказал Парфенов в эфире телеканала "Наш Футбол".
Теги: Парфенов Тосно Динамо
Сегодня, 16:43
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