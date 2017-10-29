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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Мостовой: кто мог подумать, что едва не вылетевший тульский "Арсенал", сейчас будет рядом со "Спартаком"?
Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал исход матча 15-го тура Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Спартаком», и высказался об уровне чемпионата РФПЛ
- Как оцениваете результат и ход встречи «Ростов» - «Спартак»?
- Считаю, что при неплохой игре «Спартак» потерял два очка. Всё складывалось удачно, команда вела в счёте во 2-м тайме и в принципе контролировала игру. Да, «Ростов» атаковал, можно даже сказать, что владел во 2-й половине встречи преимуществом. Но моментов они особо не создали. Были лишь кое-какие подходы. А у «Спартака» были весьма перспективные контратаки. И если бы они смогли ими воспользоваться – выиграли бы встречу.
А в результате «Спартак», как часто и происходит в этом сезоне, получает в свои ворота мячи на последних минутах. Это, конечно же, крайне обидная потеря двух очков.
- В прошлом году, однако, «Спартак» наоборот – вытаскивал матчи на последних минутах…
- Да, выигрывали. В прошлом году было всё наоборот: на последних минутах выигрывали матчи, а в ворота соперников влетали, порой, и шальные голы – прямо по девяткам. Не может же быть такого, что мяч либо только всегда залетает, либо наоборот.
- Если обратить внимание на забитые «Спартаком» мячи, то, давайте говорить честно: даже лучшие снайперы, коим были и вы – даже 8 из 10 подобными ударами из таких позиция мячей не забьёт, как, например, забил Фернандо
- В моменте с голом Фернандо мяч хорошо лёг на ногу, а он бил в сторону ворот. Он просто сильно ударил в створ – ничего особенного в этом нет. Так за тренировку мы бьём до ста раз. И мяч вошёл в створ. Тут, правда, были вопросы к Песьякову – он ведь коснулся мяча. Так почему не смог его отбить? Расстояние выстрела-то в принципе было немалым. И мяч не летел прямо в девятку.
Быть может он не ожидал или запоздал и неправильно поставил руку. На мой взгляд, под мяч нужно жёстче ставить руку – чтобы мяч отлетел в сторону.
- Речь о том, что если бы ударов в створ «Ростова», какие получились у Фернандо и Глушакова было бы 6-8, то логично утверждать, что это «заслуженные голы». А так, скорее речь о некоем везении во взятии ворот.
- Я об этом и говорю: Фернандо ударил в сторону ворот, попал в створ и мячом пробил руку. Конечно же, доля фортуны тут есть. Во многих забитых мячах есть доля везения (смеётся). Так и тут – ударил и попал.
- Но тогда логично утверждать, что «Спартаку» повезло в том, что им удалось и сравнять счёт.
- Но и «Ростов», по большому счёту, забил примерно так же: была контратака, побежали вперёд, мяч пролетел под одной ногой, потом под второй, а потом гол. Но «Спартак» ведь потом собрался и пошёл вперед. А «Ростов», по большому счёту больше ничего и не создал из серьёзных моментов.
- Вы недавно заявили, что «Спартак» всё ещё не стоит исключать из чемпионской гонки. Вы не могли бы высказаться об этом более развёрнуто: почему вы так считаете?
- А что тут пояснять? Выиграй сегодня «Спартак», отставание от лидеров составляло бы всего лишь четыре очка. А завтра один из лидеров, либо «Зенит», либо «Локомотив» - обязательно потеряют очки. Поэтому и нельзя исключать «Спартак» из претендентов. Предположим «Зенит» с «Локомотивом» сыграют вничью – тогда у лидеров будет по 30 очков, а у «Спартака» - 22. Восемь очков отставания, и играть ещё весь второй круг. Кого и откуда тут можно исключать-то?
Кто, например, мог подумать, что тульский «Арсенал», который едва не вылетел в прошлом году так пойдёт? А они сейчас в турнирной таблице рядом со «Спартаком» (смеётся).
- Кстати, ведь в последних трёх матчах с лидерами они одержали победы. Можно было бы говорить о удаче, если бы это был один случай…
- Да, вот вам, пожалуйста, пример: тульский «Арсенал» обыграл ЦСКА, они обыграли «Зенит». Вот вам пожалуйста. О чем это говорит? О том, что никто и никогда не знает где ты можешь взять очки, а где можешь их потерять.
При этом ведь нельзя сказать, будто «Арсенал» играл лучше ЦСКА. До удаления армейцы владели преимуществом. Другое дело – каков сейчас этот ЦСКА. Сейчас многие обсуждают то, о чём я говорил ранее: когда из этой команды уйдут те же Вагнер Лав или Муса, которые быстро убегали и много забивали – будет другая картинка.
Но мы, опять же, говорим о нашем чемпионате. И тут ЦСКА в списке первых пяти клубов будет в любом случае.
- На старте казалось, что «Зенит» как неостановимая машина. Однако от отрыва ничего не осталось, а возглавляет турнир и вовсе «Локомотив», у которого, как многие говорили – недостаток скамейки. Как это понимать?
- Да, это так. И тут ничего удивительного нет. Любая команда, как бы там ни было, не может идти без поражений. Всё равно будут осечки. Будут и спады, будут и подъёмы. И с «Зенитом» та же самая картинка.
Тем более что с одной стороны, большое количество игроков — это хорошо. А с другой – не совсем. Манчини ведь каждый день думает: кого ставить в основу, кого – нет. Кто-то обидится, кто-то нет.
Для кого-то много игроков – это хорошо. А для иного и нет. Яркий пример: лондонский «Арсенал» с Арсеном Венгером вот уже сколько лет имеет множество хороших игроков. А когда они в последний раз выигрывали чемпионат?
- Но это всё-таки Англия а не Россия.
- Ну да, чемпионат посильнее, лучше игроки, сильнее команды. Это так.
- Но по крайней мере спорить о том что у «Зенита», по крайней мере, по именам состав сильнее остальных вы не будете отрицать?
- Ну да. Так и есть. И по составу, и по скамейке, и по ряду других показателей «Зенит» сильнее остальных. Но вот и посмотрим, как они сыграют с «Локомотивом».
- У «Спартака» и «Краснодара» «Зенит» выиграл с явным преимуществом...
- Но с ЦСКА в 1-м тайме они играли вообще ужасно и выиграть не смогли.
- В 120-й раз поднимается вопрос об отставке Шалимова. Как Вы оцениваете ситуацию?
- Если его не убрали, значит ещё надеются. Сейчас «Краснодар» выиграет у «СКА-Хабаровск» – и будет в еврокубковой зоне. Смысл убирать? Почему тогда не стоит вопрос об отставке Гончаренко, они тоже проигрывают? Выиграют у «СКА» – и вопрос об увольнении Шалимова отпадёт. Это журналистские темы, они никуда не денутся.
- Вы видите, чего не хватает команде Шалимова?
- Конечно. Я ему это и лично говорил, это останется между нами. Но со стороны намного легче это обсуждать. Я вижу футбольные минусы, но не знаю, что происходит внутри команды. Не могу же я ему сказать: вот этого поставь, а этого – нет. Я не в штабе, не могу советовать. Я могу спросить, он ответит, что видит так. А я не вижу так, хотя в футболе мы понимаем одинаково.
- Чего ожидать от выезда «Спартака» в Севилью? Хозяева наверняка будут обижены.
- Они наверняка не ожидали, что могут так проиграть. Кто бы после 1-го тайма сказал, что они могут проиграть 1:5? Думаю, никто. Что, после того матча надо говорить, что «Севилья» слабая команда?
- Будет ли матч с «Севильей» для «Спартака» определяющим в сезоне?
- На сезон не будет определяющим. Будет определяющим для Лиги чемпионов. Чем прекрасна Лига чемпионов – с 3-го места можно попасть в Лигу Европы и там играть. У нас 5 лет кричали «Ура, ЦСКА!», а они 5 лет подряд не могли даже третье место в группе занять. И все молчат. Кроме меня, никто особо и не вспоминает об этом. Зато хвастаются, что выиграли 5 кубков России. А что такое кубок России?
- Но проходя мимо стадиона ЦСКА, вы наверняка заметили здание, по строению похожее на Кубок УЕФА...
- Конечно, этим надо гордиться. Но какие тогда футболисты играли – Карвальо в блестящей форме, Вагнер...
- Вы видите сейчас игроков такого уровня в чемпионате России сейчас?
- Футболистов уровня Вагнера или Халка нет. Есть группа сильных футболистов.
- Вы ставите Вагнера на один уровень с Халком?
- Да. Но кому-то нравится один, кому-то – другой. Мне – Халк. То же самое о Месси и Роналду: для меня игрока лучше Лионеля нет и не будет, а многие говорят совершенно по-другому. Я же не буду спорить и доказывать. За 30 лет в футболе я кого только не видел, но так, как Месси, не играл никто. Лучшим для меня был Марадона, но Месси я ставлю выше. Из 30 иностранных футболистов 25 скажут вам, что Месси – лучший за всю историю
- Даже выше Пеле?
- Ну конечно, какой Пеле, вы что? (смеётся). Он играл 50 лет назад. Делал замах – 10 человек в одну сторону бежали. Это я шутливо говорю, их просто нельзя сравнивать.
- Как оцениваете результат и ход встречи «Ростов» - «Спартак»?
- Считаю, что при неплохой игре «Спартак» потерял два очка. Всё складывалось удачно, команда вела в счёте во 2-м тайме и в принципе контролировала игру. Да, «Ростов» атаковал, можно даже сказать, что владел во 2-й половине встречи преимуществом. Но моментов они особо не создали. Были лишь кое-какие подходы. А у «Спартака» были весьма перспективные контратаки. И если бы они смогли ими воспользоваться – выиграли бы встречу.
А в результате «Спартак», как часто и происходит в этом сезоне, получает в свои ворота мячи на последних минутах. Это, конечно же, крайне обидная потеря двух очков.
- В прошлом году, однако, «Спартак» наоборот – вытаскивал матчи на последних минутах…
- Да, выигрывали. В прошлом году было всё наоборот: на последних минутах выигрывали матчи, а в ворота соперников влетали, порой, и шальные голы – прямо по девяткам. Не может же быть такого, что мяч либо только всегда залетает, либо наоборот.
- Если обратить внимание на забитые «Спартаком» мячи, то, давайте говорить честно: даже лучшие снайперы, коим были и вы – даже 8 из 10 подобными ударами из таких позиция мячей не забьёт, как, например, забил Фернандо
- В моменте с голом Фернандо мяч хорошо лёг на ногу, а он бил в сторону ворот. Он просто сильно ударил в створ – ничего особенного в этом нет. Так за тренировку мы бьём до ста раз. И мяч вошёл в створ. Тут, правда, были вопросы к Песьякову – он ведь коснулся мяча. Так почему не смог его отбить? Расстояние выстрела-то в принципе было немалым. И мяч не летел прямо в девятку.
Быть может он не ожидал или запоздал и неправильно поставил руку. На мой взгляд, под мяч нужно жёстче ставить руку – чтобы мяч отлетел в сторону.
- Речь о том, что если бы ударов в створ «Ростова», какие получились у Фернандо и Глушакова было бы 6-8, то логично утверждать, что это «заслуженные голы». А так, скорее речь о некоем везении во взятии ворот.
- Я об этом и говорю: Фернандо ударил в сторону ворот, попал в створ и мячом пробил руку. Конечно же, доля фортуны тут есть. Во многих забитых мячах есть доля везения (смеётся). Так и тут – ударил и попал.
- Но тогда логично утверждать, что «Спартаку» повезло в том, что им удалось и сравнять счёт.
- Но и «Ростов», по большому счёту, забил примерно так же: была контратака, побежали вперёд, мяч пролетел под одной ногой, потом под второй, а потом гол. Но «Спартак» ведь потом собрался и пошёл вперед. А «Ростов», по большому счёту больше ничего и не создал из серьёзных моментов.
- Вы недавно заявили, что «Спартак» всё ещё не стоит исключать из чемпионской гонки. Вы не могли бы высказаться об этом более развёрнуто: почему вы так считаете?
- А что тут пояснять? Выиграй сегодня «Спартак», отставание от лидеров составляло бы всего лишь четыре очка. А завтра один из лидеров, либо «Зенит», либо «Локомотив» - обязательно потеряют очки. Поэтому и нельзя исключать «Спартак» из претендентов. Предположим «Зенит» с «Локомотивом» сыграют вничью – тогда у лидеров будет по 30 очков, а у «Спартака» - 22. Восемь очков отставания, и играть ещё весь второй круг. Кого и откуда тут можно исключать-то?
Кто, например, мог подумать, что тульский «Арсенал», который едва не вылетел в прошлом году так пойдёт? А они сейчас в турнирной таблице рядом со «Спартаком» (смеётся).
- Кстати, ведь в последних трёх матчах с лидерами они одержали победы. Можно было бы говорить о удаче, если бы это был один случай…
- Да, вот вам, пожалуйста, пример: тульский «Арсенал» обыграл ЦСКА, они обыграли «Зенит». Вот вам пожалуйста. О чем это говорит? О том, что никто и никогда не знает где ты можешь взять очки, а где можешь их потерять.
При этом ведь нельзя сказать, будто «Арсенал» играл лучше ЦСКА. До удаления армейцы владели преимуществом. Другое дело – каков сейчас этот ЦСКА. Сейчас многие обсуждают то, о чём я говорил ранее: когда из этой команды уйдут те же Вагнер Лав или Муса, которые быстро убегали и много забивали – будет другая картинка.
Но мы, опять же, говорим о нашем чемпионате. И тут ЦСКА в списке первых пяти клубов будет в любом случае.
- На старте казалось, что «Зенит» как неостановимая машина. Однако от отрыва ничего не осталось, а возглавляет турнир и вовсе «Локомотив», у которого, как многие говорили – недостаток скамейки. Как это понимать?
- Да, это так. И тут ничего удивительного нет. Любая команда, как бы там ни было, не может идти без поражений. Всё равно будут осечки. Будут и спады, будут и подъёмы. И с «Зенитом» та же самая картинка.
Тем более что с одной стороны, большое количество игроков — это хорошо. А с другой – не совсем. Манчини ведь каждый день думает: кого ставить в основу, кого – нет. Кто-то обидится, кто-то нет.
Для кого-то много игроков – это хорошо. А для иного и нет. Яркий пример: лондонский «Арсенал» с Арсеном Венгером вот уже сколько лет имеет множество хороших игроков. А когда они в последний раз выигрывали чемпионат?
- Но это всё-таки Англия а не Россия.
- Ну да, чемпионат посильнее, лучше игроки, сильнее команды. Это так.
- Но по крайней мере спорить о том что у «Зенита», по крайней мере, по именам состав сильнее остальных вы не будете отрицать?
- Ну да. Так и есть. И по составу, и по скамейке, и по ряду других показателей «Зенит» сильнее остальных. Но вот и посмотрим, как они сыграют с «Локомотивом».
- У «Спартака» и «Краснодара» «Зенит» выиграл с явным преимуществом...
- Но с ЦСКА в 1-м тайме они играли вообще ужасно и выиграть не смогли.
- В 120-й раз поднимается вопрос об отставке Шалимова. Как Вы оцениваете ситуацию?
- Если его не убрали, значит ещё надеются. Сейчас «Краснодар» выиграет у «СКА-Хабаровск» – и будет в еврокубковой зоне. Смысл убирать? Почему тогда не стоит вопрос об отставке Гончаренко, они тоже проигрывают? Выиграют у «СКА» – и вопрос об увольнении Шалимова отпадёт. Это журналистские темы, они никуда не денутся.
- Вы видите, чего не хватает команде Шалимова?
- Конечно. Я ему это и лично говорил, это останется между нами. Но со стороны намного легче это обсуждать. Я вижу футбольные минусы, но не знаю, что происходит внутри команды. Не могу же я ему сказать: вот этого поставь, а этого – нет. Я не в штабе, не могу советовать. Я могу спросить, он ответит, что видит так. А я не вижу так, хотя в футболе мы понимаем одинаково.
- Чего ожидать от выезда «Спартака» в Севилью? Хозяева наверняка будут обижены.
- Они наверняка не ожидали, что могут так проиграть. Кто бы после 1-го тайма сказал, что они могут проиграть 1:5? Думаю, никто. Что, после того матча надо говорить, что «Севилья» слабая команда?
- Будет ли матч с «Севильей» для «Спартака» определяющим в сезоне?
- На сезон не будет определяющим. Будет определяющим для Лиги чемпионов. Чем прекрасна Лига чемпионов – с 3-го места можно попасть в Лигу Европы и там играть. У нас 5 лет кричали «Ура, ЦСКА!», а они 5 лет подряд не могли даже третье место в группе занять. И все молчат. Кроме меня, никто особо и не вспоминает об этом. Зато хвастаются, что выиграли 5 кубков России. А что такое кубок России?
- Но проходя мимо стадиона ЦСКА, вы наверняка заметили здание, по строению похожее на Кубок УЕФА...
- Конечно, этим надо гордиться. Но какие тогда футболисты играли – Карвальо в блестящей форме, Вагнер...
- Вы видите сейчас игроков такого уровня в чемпионате России сейчас?
- Футболистов уровня Вагнера или Халка нет. Есть группа сильных футболистов.
- Вы ставите Вагнера на один уровень с Халком?
- Да. Но кому-то нравится один, кому-то – другой. Мне – Халк. То же самое о Месси и Роналду: для меня игрока лучше Лионеля нет и не будет, а многие говорят совершенно по-другому. Я же не буду спорить и доказывать. За 30 лет в футболе я кого только не видел, но так, как Месси, не играл никто. Лучшим для меня был Марадона, но Месси я ставлю выше. Из 30 иностранных футболистов 25 скажут вам, что Месси – лучший за всю историю
- Даже выше Пеле?
- Ну конечно, какой Пеле, вы что? (смеётся). Он играл 50 лет назад. Делал замах – 10 человек в одну сторону бежали. Это я шутливо говорю, их просто нельзя сравнивать.
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