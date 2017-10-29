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Фанаты "Зенита" - болельщикам "Локо": что ж вы, девчата, мнете тити? (фото)

Фанаты "Зенита" вывесили баннеры в адрес болельщиков "Локомотива" во время матча 15-го тура чемпионата России.

Питерцы назвали железнодорожников "девчатами", передает корреспондент Rusfootball.info. Напомним, в фанатских кругах считается, что за "Локомотив" приходят поболеть много представительниц женского пола.

"Стоп, девчата, тормозите. Что ж вы, "Локо", мнете тити? Чемпионом стать хотите? Будет Питер, только Питер!", - написано на баннерах.

Теги: Зенит Локомотив
Сегодня, 17:25
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(5)
№22 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:32) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Локомотив с победой!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№21 Написал: Сварог Брянск (Сегодня, 18:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Красавы
Регистрация: 28.08.2011
№20 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 18:26) #
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online

Питер не спи
Слёзы утри
Снова Зениту
В Питере три
В Питере три..
Регистрация: 22.11.2014
№19 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 18:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
да, похоже Локо помял сперва тити бомжикам, а теперь заставил *** сосать Зенит )))) по делам ублюдкам унитазным!!!
ЗЕНИТ - ЧМЫРЬЁ, ЛОКО - ЧЕМПИОН!!!
Регистрация: 23.03.2009
№18 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 18:20) #
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online

Намяли рожу, вместо титей... Бомжам
Регистрация: 22.11.2014
№17 Написал: Sernik Балашов (Сегодня, 18:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Локо ! Респект ! Как нас уделали....
Регистрация: 20.07.2009
№16 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
вот щаз бы просто так спросить этих людей :
- Довыё6ывались ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:13) #
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online

Цитата: Gor68
У вас в Питере это называется "дали бой"??? По-моему, это уже надругательство с особым цинизмом.

Не , особый цинизм это пять, а так дали бой, выпрыгнули из трусов. Бывает.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№14 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 18:12) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
Небритые и лохматые дефки собрались и дали бой, гы.

У вас в Питере это называется "дали бой"??? По-моему, это уже надругательство с особым цинизмом. smile
Регистрация: 22.09.2009
№13 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:08) #
  • +3
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Что бакланы могут знать про тити?

ЗЫ Ну, и Локомотив крепко зенюкам тити помял...)))
Регистрация: 26.01.2007
№12 Написал: Юрок (Сегодня, 18:08) #
  • +4
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Да лучше тити мнять, чем сосать
Регистрация: 3.04.2017
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:03) #
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online

Цитата: tiki
если верить табло, то стоит задаться вопросом "а кто тут девки то?"


Небритые и лохматые дефки собрались и дали бой, гы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№10 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 18:03) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Я не понял - теперь здесь будут публиковаться все фанатские баннеры? Или это преподнесено как верх питерского "остроумия"? wink
Регистрация: 22.09.2009
№9 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:02) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Убирайте. 0-2.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№8 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:00) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
если верить табло, то стоит задаться вопросом "а кто тут девки то?"


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№7 Написал: Викторис (Сегодня, 17:55) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эти девчата имеют мальчиков в голубой форме
Регистрация: 8.04.2017
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:52) #
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online

Цитата: Lord_Vik
Ты и тут уже Спартак увидел?

Всегда, если ещё не понял.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 17:46) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
девчонки бакланов обижают..))
Регистрация: 19.05.2015
№4 Написал: Serg (Сегодня, 17:41) #
  • +2
  •  (4)

Будет Питер только пидор.


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Спартак ( Москва )
<С> ♥ ♥ ♥ bully
Регистрация: 20.01.2006
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:39) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Девчонок то зачем обижать? Надо сосредоточиться на 6-е место мяса. В этом кайф, а РЖД просто подруги.

Ты и тут уже Спартак увидел?
Вот ты далпаеп confused
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:31) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Толпаепы лениградские..
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:28) #
  • -9
  •  (11)
online

Девчонок то зачем обижать? Надо сосредоточиться на 6-е место мяса. В этом кайф, а РЖД просто подруги.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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