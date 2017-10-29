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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Фанаты "Зенита" - болельщикам "Локо": что ж вы, девчата, мнете тити? (фото)
Фанаты "Зенита" вывесили баннеры в адрес болельщиков "Локомотива" во время матча 15-го тура чемпионата России.
Питерцы назвали железнодорожников "девчатами", передает корреспондент Rusfootball.info. Напомним, в фанатских кругах считается, что за "Локомотив" приходят поболеть много представительниц женского пола.
"Стоп, девчата, тормозите. Что ж вы, "Локо", мнете тити? Чемпионом стать хотите? Будет Питер, только Питер!", - написано на баннерах.
Питерцы назвали железнодорожников "девчатами", передает корреспондент Rusfootball.info. Напомним, в фанатских кругах считается, что за "Локомотив" приходят поболеть много представительниц женского пола.
"Стоп, девчата, тормозите. Что ж вы, "Локо", мнете тити? Чемпионом стать хотите? Будет Питер, только Питер!", - написано на баннерах.
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