Фанаты "Зенита" - болельщикам "Локо": что ж вы, девчата, мнете тити? (фото)

Фанаты "Зенита" вывесили баннеры в адрес болельщиков "Локомотива" во время матча 15-го тура чемпионата России.Питерцы назвали железнодорожников "девчатами", передает корреспондент. Напомним, в фанатских кругах считается, что за "Локомотив" приходят поболеть много представительниц женского пола."Стоп, девчата, тормозите. Что ж вы, "Локо", мнете тити? Чемпионом стать хотите? Будет Питер, только Питер!", - написано на баннерах.