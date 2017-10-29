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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Кирилл Гоцук: Появление на поле для меня стало неожиданностью, но физически я себя чувствовал хорошо
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Кирилл Гоцук: Появление на поле для меня стало неожиданностью, но физически я себя чувствовал хорошо
После тяжелой победы над "Олимпийцем" на вопросы корреспондента Rusfootball.info ответил защитник "Крыльев Советов" Кирилл Гоцук.
- Вы сегодня неожиданно появились на поле, насколько легко удалось войти в игру?
- Появление на поле стало для меня неожиданностью, поскольку центральные защитники обычно выходят на замену в крайнем случае или тогда, когда надо удержать счет. Физически я себя чувствовал хорошо, но одно дело тренироваться, а другое дело играть. Полтора месяца без игровой практики сказались - немножко не хватило игрового тонуса. Самое главное, что мы выиграли. Сейчас все такие игры будут, которые надо выигрывать на характере и в которых надо давить до конца. Все будут против нас обороняться.
- Победа вышла очень тяжелой сегодня, действительно...
- Ну, сейчас все соперники, которые приезжают в Самару, уважают наш клуб. Может быть, даже немного боятся. Они становятся сзади, играют в пять защитников, плотно обороняются. Сейчас уже осенний футбол пошел. Поле становится хуже, дождь, снег, мороз. В техничный футбол, который проповедует наш тренер, очень тяжело играть, поэтому стараемся более силовой, но в то же время умный, который может приносить результат.
Источник: Rusfootball.info
- Вы сегодня неожиданно появились на поле, насколько легко удалось войти в игру?
- Появление на поле стало для меня неожиданностью, поскольку центральные защитники обычно выходят на замену в крайнем случае или тогда, когда надо удержать счет. Физически я себя чувствовал хорошо, но одно дело тренироваться, а другое дело играть. Полтора месяца без игровой практики сказались - немножко не хватило игрового тонуса. Самое главное, что мы выиграли. Сейчас все такие игры будут, которые надо выигрывать на характере и в которых надо давить до конца. Все будут против нас обороняться.
- Победа вышла очень тяжелой сегодня, действительно...
- Ну, сейчас все соперники, которые приезжают в Самару, уважают наш клуб. Может быть, даже немного боятся. Они становятся сзади, играют в пять защитников, плотно обороняются. Сейчас уже осенний футбол пошел. Поле становится хуже, дождь, снег, мороз. В техничный футбол, который проповедует наш тренер, очень тяжело играть, поэтому стараемся более силовой, но в то же время умный, который может приносить результат.
Источник: Rusfootball.info
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