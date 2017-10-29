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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Артем Дзюба: видно, что "Локомотив" ничья устраивает
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал первый тайм матча 15-го тура РФПЛ с "Локомотивом" (0:0).
"Локомотив" обороняется всеми силами. Они пытаются поймать нас на контратаках. Видно, что ничья их устраивает. Нам нужно что-то придумать. Если забьем - игра раскроется", - сказал Дзюба в эфире канала "Наш футбол".
"Локомотив" обороняется всеми силами. Они пытаются поймать нас на контратаках. Видно, что ничья их устраивает. Нам нужно что-то придумать. Если забьем - игра раскроется", - сказал Дзюба в эфире канала "Наш футбол".
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