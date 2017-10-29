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Артем Дзюба: видно, что "Локомотив" ничья устраивает

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал первый тайм матча 15-го тура РФПЛ с "Локомотивом" (0:0).

"Локомотив" обороняется всеми силами. Они пытаются поймать нас на контратаках. Видно, что ничья их устраивает. Нам нужно что-то придумать. Если забьем - игра раскроется", - сказал Дзюба в эфире канала "Наш футбол".
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 17:38
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№8 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 18:33) #
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«Спартак»
А ты игрочишко не оракул...далеко не оракул smile


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Гарри Линикер - провел более 600 матчей и не получил ни одной желтой карточки.Книга Рекордов Гинеса.
Регистрация: 16.05.2015
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:12) #
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«Сибирь»
Дебил смотри на табло. smile


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 18:12) #
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«Спартак»
Я уже говорил перед матчем,если Бздюба в основе,значит Зенит играет вдесятером!Локо во втором тайме просто поставил раком весь Зенит.Молодцы!
Регистрация: 2.04.2012
№5 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 18:04) #
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«Спартак»
иди на лавку, издобол


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
joy ржу.. Иванович лошара.. А этот гуэмплен лунев лох
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 18:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нет Дзюба не устраивает! 0-2!
Регистрация: 21.08.2012
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
joy
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 17:48) #
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ЦСКА
Дзюба лошара..)
Регистрация: 19.05.2015
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