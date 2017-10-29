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Георгий Зотов: Нам нужно было терпеть и ждать своего момента. В итоге он пришел, и мы забили

После победного матча против "Олимпийца" на вопросы журналистов ответил защитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов. Rusfootball.info передает с места событий.

- Сегодня получилась очень тяжелая игра, какие можете дать комментарии?

- Мы ожидали, что соперник будет играть от обороны. К тому же погода была плохая - особо не покомбинируешь. Нам нужно было терпеть и ждать своего момента. В итоге он пришел на 85-й минуте, и мы забили. Три очка не пахнут.

- Болельщики всегда говорят, что в дождь надо больше бить издали. Сегодня вы это делали не часто, почему?

- Честно сказать, тяжело пройти через 10 человек, которые стоят в обороне. Ты убираешь в сторону мяч, и тут же следующий игрок перед тобой. Убираешь еще раз, а там третий, четвертый, пятый. Тяжело было найти момент для удара.

- В целом октябрь вышел для вашей команды не самым удачным. Был какой-то спад?

- Я даже не знаю, как вам сказать, что произошло. В каких-то моментах мы не забивали свои голы, пропускали один единственный гол за игру и не могли отыграться. С "Ротором", например, было 30 минут, чтобы забить второй гол и победить, но не получилось. Где-то есть невезение, где-то сами недоработали. Мы пытаемся исправляться потихоньку. Сейчас выиграли две игры. Надеюсь, так пойдет и дальше.

- У вас проходили разрезающие передачи, но ничем опасным они не закончились. Можно ли сказать, что сегодня не хватало Корниленко, который мог бы качественнее принять эти передачи и забить?

- Корнилы, конечно, не хватало. Он наш лучший бомбардир. Но Серега Самодин ничем не хуже, просто сегодня ему не удалось забить. У нас все игроки взаимозаменяемые. У нас в запасе много парней, которые не хуже тех, кто играет на поле.

Источник: Rusfootball.info
Теги: Крылья Советов Олимпиец
Сегодня, 17:43
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