Опрос:

Новости партнеров

Антон Заболотный: большой "привет" судье - уже шестой пенальти в наши ворота

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный прокомментировал матч премьер-лиги против "Динамо" (1:0).

– Не считаю, что за нас играл фарт. Мы смогли победить. Матч проходил под преимуществом "Динамо", но нам удалось забить быстрый гол. А на контратаках могли еще забить. Спасибо нашему вратарю, что он потащил пенальти.

– Умышленно играли вторым номером?

– Когда забиваешь быстрый гол, то морально понимаешь, что преимущество становится на нашей стороне. После этого хочется сохранить свои ворота на замке, поэтому больше играешь от обороны. Защита сегодня справилась.

И большой "привет" судье. Уже шестой пенальти в наши ворота. Устали от этого. Все, кто следит за нашей командой, знают, что "чистые» точки нам не ставят. Но Бог все видит, мы победили, и это не случайность.

– Вы активнее всех атаковали судью после назначения пенальти.

– Это эмоции. Не контролировал себя. Сложно играть, когда почти в каждом матче в одной из атак соперника ставят пенальти. Конечно, все остается на совести арбитра, не хочется плохо говорить о судействе. Психически немного не выдержал, но потом успокоился, – цитирует Заболотного "СЭ".
Теги: Заболотный Тосно
Сегодня, 17:55
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.