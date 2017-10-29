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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Антон Заболотный: большой "привет" судье - уже шестой пенальти в наши ворота
Нападающий "Тосно" Антон Заболотный прокомментировал матч премьер-лиги против "Динамо" (1:0).
– Не считаю, что за нас играл фарт. Мы смогли победить. Матч проходил под преимуществом "Динамо", но нам удалось забить быстрый гол. А на контратаках могли еще забить. Спасибо нашему вратарю, что он потащил пенальти.
– Умышленно играли вторым номером?
– Когда забиваешь быстрый гол, то морально понимаешь, что преимущество становится на нашей стороне. После этого хочется сохранить свои ворота на замке, поэтому больше играешь от обороны. Защита сегодня справилась.
И большой "привет" судье. Уже шестой пенальти в наши ворота. Устали от этого. Все, кто следит за нашей командой, знают, что "чистые» точки нам не ставят. Но Бог все видит, мы победили, и это не случайность.
– Вы активнее всех атаковали судью после назначения пенальти.
– Это эмоции. Не контролировал себя. Сложно играть, когда почти в каждом матче в одной из атак соперника ставят пенальти. Конечно, все остается на совести арбитра, не хочется плохо говорить о судействе. Психически немного не выдержал, но потом успокоился, – цитирует Заболотного "СЭ".
– Не считаю, что за нас играл фарт. Мы смогли победить. Матч проходил под преимуществом "Динамо", но нам удалось забить быстрый гол. А на контратаках могли еще забить. Спасибо нашему вратарю, что он потащил пенальти.
– Умышленно играли вторым номером?
– Когда забиваешь быстрый гол, то морально понимаешь, что преимущество становится на нашей стороне. После этого хочется сохранить свои ворота на замке, поэтому больше играешь от обороны. Защита сегодня справилась.
И большой "привет" судье. Уже шестой пенальти в наши ворота. Устали от этого. Все, кто следит за нашей командой, знают, что "чистые» точки нам не ставят. Но Бог все видит, мы победили, и это не случайность.
– Вы активнее всех атаковали судью после назначения пенальти.
– Это эмоции. Не контролировал себя. Сложно играть, когда почти в каждом матче в одной из атак соперника ставят пенальти. Конечно, все остается на совести арбитра, не хочется плохо говорить о судействе. Психически немного не выдержал, но потом успокоился, – цитирует Заболотного "СЭ".
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