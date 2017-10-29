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Дмитрий Аленичев: на "Енисей" у всех соперников запредельный настрой

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев высказался относительно матча 20-го тура первенства ФНЛ с "Тюменью" (1:1).

"Тяжелая игра получилась как для нас, так и для соперника. "Тюмень" была очень мотивирована, а нам не хватило свежести – три дня назад играли во Владивостоке на Кубок, перелеты. Также мы пониманием то, что на нас все команды настраиваются запредельно.

Мне понравилась игра "Тюмени" - команда показала очень хороший, интересный футбол, о чем я сказал Володе Маминову. Если они будут играть так всегда – будут быстро набирать ход, доставят неприятности своим соперникам", - передает слова Аленичева пресс-служба "Енисея".
Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 17:58
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