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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Краснодар" - "СКА-Хабаровск": стартовые составы
Стали известны составы команд на матч "Краснодар" - "СКА-Хабаровск" в рамках 15-го тура премьер-лиги.
"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович.
"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович.
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