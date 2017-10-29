Опрос:

Новости партнеров

"Краснодар" - "СКА-Хабаровск": стартовые составы

Стали известны составы команд на матч "Краснодар" - "СКА-Хабаровск" в рамках 15-го тура премьер-лиги.

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович.
Теги: Краснодар СКА-Хабаровск
Сегодня, 18:03
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.